Samsun'un Yöresel Ürünleri İçin Coğrafi İşaret Tescili Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'un Yöresel Ürünleri İçin Coğrafi İşaret Tescili Çalışmaları Başladı

Samsun\'un Yöresel Ürünleri İçin Coğrafi İşaret Tescili Çalışmaları Başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yetkin Bulut, coğrafi işaret tescili alınacak yöresel ürünlerin Samsun'un turizm potansiyelini artıracağını belirtti. Yeni projelerle şehrin tanıtımına ve gastronomi turizmine vurgu yapıldı.

01.10.2024 14:43  Güncelleme: 14:45
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yetkin Bulut, coğrafi işaret tescili alınacak yöresel ürünlerin Samsun'un turizm potansiyelini yukarıya doğru çekeceğini ifade etti.

Turizm alanında Türkiye'nin yeni gözde şehirlerinden biri olan Samsun, turizm pastasından aldığı payı büyütmek için yeni projeler yürütüyor. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi başta olmak üzere şehirdeki tüm paydaşlarla ortak bir çalışma yürütülürken her ay düzenlenen İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantıları yeni fikir ve görüşlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. OMÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yetkin Bulut, son yapılan toplantıda gastronomi turizminin önemine değinerek, coğrafi işaret tescili alınması gereken yöresel ürünleri belirtti.

Turizmin geliştirilmesi için yaptığı belirlemeleri paylaşan Prof. Dr. Yetkin Bulut, Samsun turizminin yılın 12 ayına yayılması için çeşitli argümanların masaya yatırılarak, faaliyete geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Şehrin tanıtılması kapsamında kurumların ve kurum çalışanlarına eğitim verilmesi gerektiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Yetkin Bulut, Samsun olarak her yıl katılacak olan fuarların daha önceden belirlenip, hazırlanmasının önemine değindi.

"Palamut dolma, pancarlı ekmek, bileği, turna balığı için coğrafi tescil alınabilir"

Şehrin turizmden alacağı payın artması ve tanınırlığının artmasının yanı sıra dikkatleri Samsun'a çekmek için coğrafi işaret tescili alınabilecek ürünleri de sıralayan Prof. Dr. Bulut, " Alaçam'a özgü palamut dolma ve kuzu etinden yapılma köfte için coğrafi işaret tescili alınıp, tanıtımı yapılabilir. Yakakent ilçemizde meşhur olan pancarlı ekmek ve tuzlu balıktan yapılan otlu bir yemek olan bileği için de tescil-tanıtım faaliyetleri yürütülmeli. 19 Mayıs ilçemize özgü salep, Nebiyan fasulyesi ve Nebiyan kestanesi tescil edilmesi gereken ürünlerdir. Ladik ilçemizde gölde yetişen ve satışa sunulan turna balığı ve yöreye özgü tandır kebabı de tescil ve tanıtımı hak ediyor" dedi.

Prof. Dr. Bulut ayrıca, diğer yöresel ürünlerle alakalı şu bilgileri verdi:

"Kavak ilçesinden Türkiye'ye yayılan Çakallı menemeni de tescil edilmeyi gerektiriyor. Tekkeköy'de mübadil yemeği olan gama, Canik'teki Canik çileği ve Ayvacık'ta yayın balığı ile şeker fasulyesi için de tescil alınması turizm açısından faydalı olacaktır. Çarşamba'da döner ve biber tuzu, Terme'de de pirinç ve fındık ezmesi için tescil alınması faydalıdır. Salıpazarı ilçemizde kestane böreği, İlkadım'da döner, Havza'da ise haluçka çorbası için tescil alınmalıdır. Vezirköprü ilçemizde buğday çiminden yapılan uğut marmeladı, yoka tatlısı ve baklalı dolma için de tescil alınması gerekir. Bafra'da ise Bafra dondurması, Bafra peyniri, Bafra yoğurdu ve Bafra kaymağı için tescil alınması gastronomi turizmi açısından Samsun'a fayda sağlayacaktır."

Toplantıda dünyanın en iyi ekmeği olarak seçilen ve Samsun'un tanıtıma uluslararası anlamda büyük fayda sağlayan Bafra pidesinin yanına bu coğrafi işaretli ürünlerinin eklenmesinin Samsun'un gastronomi turizminden daha da öne çıkmasına fayda sağlayacağı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gastronomi, Ekonomi, Turizm, samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'un Yöresel Ürünleri İçin Coğrafi İşaret Tescili Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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