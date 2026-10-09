Samsun Vezirköprü\'de 7 bin büyükbaş kapasiteli Besi OTB için saha incelemesi yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayvancılık potansiyelini artırmak amacıyla hazırlanan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi (TDİ Besi OTB) Projesi kapsamında sahada ön inceleme ve etüt çalışması gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan proje alanındaki incelemeye Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile bakanlık teknik ekipleri katıldı.

56 besi parseli ve 7 bin büyükbaş hayvan kapasitesiyle hizmet vermesi planlanan proje, bölgede planlı ve modern hayvancılığın geliştirilmesini hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla ilçede istihdamın artırılması ve yerel ekonominin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Başkan Murat Gül, projenin ilçenin geleceğine katkı sağlayacağını belirterek, "Besi OTB, 7 bin büyükbaş hayvan kapasitesiyle ilçemizin geleceğine değer katacak. Bu proje yalnızca hayvancılığın gelişmesine değil, istihdamın artmasına ve Vezirköprü ekonomisinin büyümesine de doğrudan katkı sağlayacak" dedi.

Sahada yürütülen teknik çalışmalarla projenin uygulama sürecine yönelik hazırlıklar sürüyor.