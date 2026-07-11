Samsun Yeni OSB\'de genişleme ve altyapı çalışmaları

Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, OSB sahasına ilave edilen yaklaşık 87,53 hektarlık alan için dolgu imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun hazırlanması, HASDÖV Projesi kapsamında yapılması planlanan yaklaşık 2 bin 710 metrekare taban alanına sahip yapının zemin etüt veri raporu ile temel etüdü geoteknik raporunun hazırlatılması ve OSB'nin genişleme çalışmaları kapsamında ilave alanlara ilişkin kamu yararı kararına esas kamulaştırma planlarının hazırlanmasına yönelik teklifler değerlendirildi.

Ayrıca, Yeni OSB'nin doğal gaz ihtiyacının karşılanmasına yönelik dağıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar da toplantıda görüşülerek karara bağlandı. Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vali Yardımcısı Vekili ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Yeni OSB Müdürü Oğuz Keleş ile müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Lojistik Merkezi'nde depo yatırımları değerlendirildi

Öte yandan, Türkiye'nin ilk intermodal lojistik merkezi olma özelliğini taşıyan Samsun Lojistik Merkezi'nin (SLC) Yönetim Kurulu Toplantısı da Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı. Toplantıda, yapımı devam eden yatay kapalı depo inşaatındaki son durum değerlendirildi. Ayrıca firmalardan gelen depo kiralama talepleri görüşülerek merkezin yatırım ve işletme süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - SAMSUN