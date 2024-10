Samsun Yöresel Ürünler Tanıtıldı

Ekonomi

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Oda ve borsalar olarak yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerimizi koruma ve ekonomik değer elde ederek dünya pazarlarına sunma gayreti içindeyiz" dedi.

13. Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Samsun ve ilçelerinin yöresel ürünleri tanıtıldı. Samsun TSO öncülüğünde Samsun'daki oda ve borsaların desteğiyle açılan Samsun standını başta Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da ziyaret ederek, Samsun ve ilçelerinin yöresel ürünleri hakkında bilgi aldı.

Samsun oda ve borsalarının standında, Samsun simidi, Bafra pirinç pilavı, pidesi ve Vezirköprü semaver çayı ziyaretçilere dağıtıldı. Yoğun ilginin olduğu Samsun standında, Çarşamba yöresinin kıvratması ve kuru çay simidi, fındığı, Bafra'nın nokulu, kaymaklı lokumu, pirinci, Vezirköprü'nün semaveri de katılımcıların büyük ilgisini çekti. Standa gelenlere ayrıca, Samsun'u tanıtan kitapçıklar verilerek, Samsun ve ilçelerinin coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı.

YÖREX'in, bölgelerin yöresel ürünlerinin daha fazla tanıtılmasına imkan oluşturduğunu belirten Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "2010 yılından bu yana her yıl düzenlenen YÖREX'i, bölgelerimizin ürünlerinin tanıtımı, tadımını ve pazarda aktif rol oynaması açısından oldukça değerli buluyorum. Türkiye'nin tüm bölgelerinin ürünleri ve ürünlerin tarihleri oldukça derin, ülkemizin kendine has ürünlerinin Türkiye'de ve dünyada tanıtılması aktif ticaretimiz için büyük önem arz ediyor. Çarşamba Ticaret Borsası olarak, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın(TSO) öncülüğünde her sene fuara katılım göstererek Çarşamba'nın ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Oda ve borsalar olarak yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerimizi koruma ve ekonomik değer elde ederek dünya pazarlarına sunma gayreti içindeyiz" diye konuştu.

Fuarda, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'a; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan ve Hüseyin Işık eşlik etti. - SAMSUN