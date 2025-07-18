Samsung, Galaxy AI'yi 400 Milyon Cihaza Yayacak

Samsung, kendi mobil yapay zeka sistemi Galaxy AI'yi daha fazla kullanıcıya ulaştırmak amacıyla 2025 sonuna kadar iki katına çıkararak 400 milyon cihaza entegre etmeyi hedeflediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, Symmetry Research işbirliğiyle yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını 2025 Galaxy AI Forum'da paylaştı. Araştırma, mobil yapay zekanın günlük yaşamda giderek daha yaygın ve güvenilir hale geldiğini ortaya koydu.

Buna göre, katılımcıların yüzde 47'si mobil yapay zekayı günlük işlerinde güvenle kullandığını belirtirken, yüzde 45'i sesli komutları klavyede yazmak kadar sık tercih ettiğini bildirdi. Kullanıcılar, yapay zeka destekli arama, kişiselleştirilmiş bildirimler ve sesli yardım gibi özelliklerin artık günlük rutinlerinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Samsung, Galaxy S24 serisiyle başlattığı Galaxy AI platformunu 2024'te 200 milyondan fazla cihaza ulaştırdığını ve bu ivmeyi sürdürerek 2025 sonuna kadar bu sayıyı iki katına çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Galaxy S25 kullanıcılarının yüzde 70'inden fazlasının Samsung ve Google AI araçlarından faydalandığı, bu araçlar arasında en hızlı büyüyeninin ise Google Gemini olduğu belirtildi.

Mobil AI çözümlerinin merkezine kullanıcı deneyimini, güvenilirliği ve ihtiyaçlara uygunluğu yerleştiren şirket, Galaxy AI'yı daha fazla cihaza entegre ederek mobil yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşmasını amaçlıyor. Bu genişlemenin, mobil AI'ın potansiyelini daha fazla kullanıcıya ulaştırması hedefleniyor.