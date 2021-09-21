Üye Girişi
Samsung, Galaxy S21 cihazlar için One UI 4 Beta programını kullanıma açtı - Son Dakika

Samsung, Galaxy S21 cihazlar için One UI 4 Beta programını kullanıma açtı

21.09.2021 15:14
Samsung, Galaxy S21 cihazlar için One UI 4 Beta programını kullanıma açtı, System.String[]

Samsung Electronics, Galaxy S21 akıllı telefon serisinde (Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra) One UI 4 Beta programının başladığını duyurdu.

Samsung Electronics, Galaxy S21 akıllı telefon serisinde (Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra) One UI 4 Beta programının başladığını duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy S21 akıllı telefon serisi için başlayan One UI 4 Beta programına katılan kullanıcılar, yeni ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzünün incelemesini yaparak sürümün nihai versiyonu resmi olarak piyasaya sürülmeden önce geri bildirim gönderebiliyor.

Samsung, Galaxy S21 akıllı telefon serisinde (Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra) One UI 4 Beta programının başladığını duyurdu. Android 12 işletim sistemi (OS) tabanlı bir arayüz olan One UI 4, kullanıcılara mobil deneyimlerinde birçok açıdan denetim sunan yeni ve daha gelişmiş özelleştirme ve gizlilik özellikleri sunuyor.

One UI 4 Beta programı, kullanıcılara One UI 4'ün yükseltilmiş özelliklerini resmi olarak piyasaya sürülmesinden önce deneme imkanı sağlıyor. Samsung Galaxy S21 Serisi cihazları olan belirli bölgelerdeki kullanıcılar cihazlarındaki Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına kayıt yaptırabiliyor. Katılımcılar, One UI 4'ün tasarımını ve yeni özelliklerinin ön izlemesini yaparak geri bildirim gönderebiliyor. Samsung, bu yıl piyasaya süreceği nihai ve optimize edilmiş güncelleme öncesinde, One UI 4 kullanıcı deneyimine son halini vermek için beta programından topladığı bilgileri kullanacak.

Deneyimleri kullanıcılar tasarlıyor

Samsung'un One UI 4 kullanıcı arayüzü, basitleştirilmiş ve akıcı etkileşim sunan temiz ve zarif tasarımıyla Galaxy akıllı telefonlar için bütüncül bir mobil deneyim sağlıyor. One UI 4 Beta katılımcıları, kendileri için ideal mobil deneyimi tasarlamalarına olanak tanıyan kapsamlı özelleştirme yeteneklerini ve gizlilik kontrollerini deneyimleyebiliyor. Bu sayede katılımcılar kişisel ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen ve kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyan bir deneyim yaşıyor.

Her aşamada özelleştirme imkanı sunuyor

One UI 4 sayesinde kullanıcılara her aşamada özelleştirme seçenekleri de sunuluyor. Zengin tema seçenekleriyle kullanıcılar ana ekran, simgeler, bildirimler, duvar kağıdı gibi birçok unsur için yapılandırma araçlarına erişebiliyor, cihazlarının görünümü ve işlevselliği üzerinde diledikleri ayarları uygulayabiliyor. Yeniden tasarlanan ve iyileştirilen widget'lar da birçok noktada kapsamlı özelleştirme imkanı sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca daha geniş bir emoji yelpazesine tek bir noktadan kolayca erişebiliyor ve daha zengin iletişim deneyimlerinin keyfine varmak için seçenekler arasında zahmetsizce dolaşabiliyor.

Gelişmiş gizlilik ve koruma işlevleri

Yeni One UI 4 arayüzü ayrıca, ayarlarının nasıl özelleştirildiğini ve daha kişiselleştirilmiş bir mobil deneyim için verilerinin tam olarak nasıl kullanıldığını kullanıcıların daha kolay anlamasına olanak tanıyan gelişmiş gizlilik ve koruma işlevleri de sunuyor. Kullanıcılar uygulamaların kamera ve mikrofon kullanımı izinleriyle ilgili aldıkları uyarılar sayesinde, erişim vermek istemedikleri durumlarda izinleri anında devre dışı bırakabiliyor. One UI 4 ayrıca Android 12'nin izin seçeneklerinin kapsamını da genişletiyor ve kullanıcıların yalnızca son 24 saat değil, son yedi gündeki izin geçmişlerini görüntülemelerini sağlıyor. Bu arada kullanıcılar hem izinlerinin hem de uygulamalarının mevcut veri kullanım miktarını görüntüleyebiliyor.

Samsung Galaxy, Android, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung, Galaxy S21 cihazlar için One UI 4 Beta programını kullanıma açtı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir 15:46 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir Sedat Peker hakkında 15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor 15:29 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti 15:22 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük 15:18 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü 15:17 Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü 14:30 Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
15:48 PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı
15:45 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir
15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi
15:28 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
15:21 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti
15:17 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük
15:16 Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü
15:10 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor
14:50 Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı
PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı         
15:48
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor         
15:33
KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor         
15:28
Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş         
15:22
Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu         
15:18
4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz         
15:10
İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı         
14:39
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
İlk AR teknolojisi kullanılan tekno sporu HADO'nun Avrupa Şampiyonası finali İsfanbul'da yapılacak İlk AR teknolojisi kullanılan tekno sporu HADO'nun Avrupa Şampiyonası finali İsfanbul'da yapılacak         
13:32
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını bulan Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi reddetti TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını bulan Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi reddetti         
10:54
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 16:09:00. #1.11#
SON DAKİKA: Samsung, Galaxy S21 cihazlar için One UI 4 Beta programını kullanıma açtı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement