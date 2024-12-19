Samsung One UI 7 Beta ile Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsung One UI 7 Beta ile Yeni Dönem

Samsung, yapay zeka destekli One UI 7 Beta ile mobil deneyimi kişiselleştiriyor ve veri güvenliği sağlıyor.

19.12.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsung, yapay zeka destekli yeni kullanıcı arayüzü One UI 7 Beta ile mobil teknolojide kişiselleştirme ve veri güvenliğine odaklanarak yeni bir döneme adım atıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zekayla entegre işletim sistemi One UI 7 Beta programını daha önce duyuran Samsung Electronics, bu yenilikçi programla mobil yapay zeka deneyiminde yeni bir devri başlatıyor.

Yaşam tarzınıza göre uyarlanmış, kişisel bilgilerin kötüye kullanım riski olmadığı belirtilen One UI 7, 2025'in ilk çeyreğinden itibaren Galaxy S Serisi cihazlarla kullanılmaya başlanacak. Samsung'un işletim sistemi yükseltme politikası doğrultusunda, güncelleme kademeli olarak mevcut diğer Galaxy cihazlarda da kullanıma sunulacak.

Galaxy kullanıcılarına daha fazla kişiselleştirmenin yanı sıra daha fazla gönül rahatlığı sunan bu yenilik, Kişisel Veri Motoru ile kişisel veri korumasını garanti eden güçlü bir gizlilik sunuyor. Knox Vault tarafından yönetilen bir şifreleme anahtarıyla dikkatlice korunan güvenli bir alanda saklanan kişisel veriler, cihazdaki hassas bilgileri, örneğin biyometrik verileri güvence altına alıyor. Ayrıca ek bir koruma katmanı olarak, kuantum sonrası kriptografi, verilerin güvenliğini kuantum bilişim tehditlerine karşı da koruyor.

One UI 7 Beta, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenen Now Bar özelliğiyle dikkat çekiyor. Günlük planlama, seyahat önerileri ve eğlence kontrolü gibi işlevler sunan bu araç, kullanıcılara tek bir hareketle erişim kolaylığı sağlıyor. Örneğin, toplantı için yol tarifleri sunarken aynı anda kullanıcıların ruh haline uygun bir müzik listesi hazırlayabiliyor.

Samsung'un bu yeni platformu, yapay zeka teknolojisiyle mobil kullanıcı deneyimini yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Samsung, Mobil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung One UI 7 Beta ile Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:35:53. #1.12#
SON DAKİKA: Samsung One UI 7 Beta ile Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.