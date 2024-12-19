Samsung One UI 7 Beta ile Yeni Dönem

Ekonomi

Samsung, yapay zeka destekli yeni kullanıcı arayüzü One UI 7 Beta ile mobil teknolojide kişiselleştirme ve veri güvenliğine odaklanarak yeni bir döneme adım atıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zekayla entegre işletim sistemi One UI 7 Beta programını daha önce duyuran Samsung Electronics, bu yenilikçi programla mobil yapay zeka deneyiminde yeni bir devri başlatıyor.

Yaşam tarzınıza göre uyarlanmış, kişisel bilgilerin kötüye kullanım riski olmadığı belirtilen One UI 7, 2025'in ilk çeyreğinden itibaren Galaxy S Serisi cihazlarla kullanılmaya başlanacak. Samsung'un işletim sistemi yükseltme politikası doğrultusunda, güncelleme kademeli olarak mevcut diğer Galaxy cihazlarda da kullanıma sunulacak.

Galaxy kullanıcılarına daha fazla kişiselleştirmenin yanı sıra daha fazla gönül rahatlığı sunan bu yenilik, Kişisel Veri Motoru ile kişisel veri korumasını garanti eden güçlü bir gizlilik sunuyor. Knox Vault tarafından yönetilen bir şifreleme anahtarıyla dikkatlice korunan güvenli bir alanda saklanan kişisel veriler, cihazdaki hassas bilgileri, örneğin biyometrik verileri güvence altına alıyor. Ayrıca ek bir koruma katmanı olarak, kuantum sonrası kriptografi, verilerin güvenliğini kuantum bilişim tehditlerine karşı da koruyor.

One UI 7 Beta, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenen Now Bar özelliğiyle dikkat çekiyor. Günlük planlama, seyahat önerileri ve eğlence kontrolü gibi işlevler sunan bu araç, kullanıcılara tek bir hareketle erişim kolaylığı sağlıyor. Örneğin, toplantı için yol tarifleri sunarken aynı anda kullanıcıların ruh haline uygun bir müzik listesi hazırlayabiliyor.

Samsung'un bu yeni platformu, yapay zeka teknolojisiyle mobil kullanıcı deneyimini yeniden tanımlamayı hedefliyor.