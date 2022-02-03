Üye Girişi
Samsung'un yeni mobil deneyim mağazası İzmir İstinyePark'ta açıldı - Son Dakika

Samsung'un yeni mobil deneyim mağazası İzmir İstinyePark'ta açıldı

03.02.2022 17:28
Samsung'un yeni mobil deneyim mağazası İzmir İstinyePark'ta açıldı

Samsung, İzmir'deki yeni Samsung mobil deneyim mağazasını 31 Ocak Pazartesi günü İzmir İstinyePark'ta açtı.

Samsung, İzmir'deki yeni Samsung mobil deneyim mağazasını 31 Ocak Pazartesi günü İzmir İstinyePark'ta açtı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, açılışa, Samsung Türkiye CEO'su Philip Choi ve Bilsev Group Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilsev'in yanı sıra Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, B2C ve Mobil Ürünler Satış Direktörü Şevket Karadayı, Perakende Pazarlama Direktörü Güney Sel ve Samsung Türkiye yöneticileri katıldı. Deneyim alanları ile kullanıcılara en yeni teknolojileri deneyimleme imkanının sunulduğu yeni Samsung mobil deneyim mağazasında, özel lansmanlar ve eğitimler de gerçekleştirilecek.

Samsung'un Bilsev Group'a bağlı Doğan Dayanıklı Tüketim Malları iş birliğiyle açılan, cep telefonu, tablet ve çeşitli teknolojik aksesuarlara değin geniş bir yelpazede hizmet verecek 320 metrekarelik iki katlı mağazasında müşteriler, en son teknoloji cihazları canlı olarak deneyimleyebilecek, uzman personelden bilgi alabilecek. Aileleri ile birlikte kafe ve eğitim alanlarında keyifle vakit geçirecek. İzmir'deki mobil deneyim mağazasında ayrıca her yeni cihaz lansmanında kurulacak özel deneyim alanları ile kullanıcılara canlı olarak tanıtımlar yapılacak, uygulamalı eğitimler sunulacak.

YORUMLAR
500

Pazartesi, Samsung, İzmir, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung'un yeni mobil deneyim mağazası İzmir İstinyePark'ta açıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:21 TikTok'ta kazanılan parayı duyan avukat mesleğini bırakmaya karar verdi!
17:16 Duruşmada tahliye edildi! Sevinçten kalp krizi geçirdi
17:07 ABD'nin öldürdüğü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin gerçek adı ve hayatı!
17:05 Gedson Fernandes'ten canlı yayında büyük sürpriz!
17:03 Dayısının katilini arıyor! İhbar edene 1 milyon TL ödül vaadi
16:47 Edirne'de ilkokulun kayıp köpeği Zeytin bulundu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 17:35:40. #1.13#
SON DAKİKA: Samsung'un yeni mobil deneyim mağazası İzmir İstinyePark'ta açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement