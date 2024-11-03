Sanal Kumar Bağımlılığı Gençlerde Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sanal Kumar Bağımlılığı Gençlerde Yaygınlaşıyor

Uzman Psikolog Elif Pehlivan, sanal kumar bağımlılığının gençler arasında arttığını belirtti.

03.11.2024 11:17
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Medipol Sağlık Grubu'ndan Uzman Klinik Psikolog Elif Pehlivan, sanal kumar bağımlılığının özellikle gençler arasında giderek yayıldığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sanal kumar bağımlılığı, kişilerin sanal ortamlarda kumar oyunlarına karşı yoğun bir ilgi duyması ve bu eğilimin kontrol edilememesi olarak tanımlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzman Klinik Psikolog Elif Pehlivan, bağımlılığın, zamanını kontrol edememe, tüm maddi imkanlarını kumara yatırma ve diğer ilgi alanlarını kaybetme gibi belirtilerle kendini gösterdiğini aktararak, bağımlıların aile ve sosyal ilişkilerden uzaklaştığını, iş ve okul gibi sorumluluklarını yerine getiremez hale geldiğini kaydetti.

Günümüzde sanal ortamın yaygınlaşmasıyla birlikte her yaş grubunun bu bağımlılıkla karşı karşıya kaldığına işaret eden Pehlivan, "Eskiden daha çok orta yaş grubu casinoya yönelirken, artık küçük yaşlardaki bireyler bile sanal kumara erişim sağlıyor. Sanal kumarın kolay ulaşılabilirliği ve ödül mekanizması, bağımlılık riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, gençlerin bu nedenle sosyal aktivitelerden ve aile vakitlerinden uzaklaştıklarını vurgulayarak, "Aileler çocuklarının ekran başında fazla zaman geçirdiğini gözlemleyebilir. Bu durumda sakin ve destekleyici bir yaklaşım sergileyerek konuyu açmalı ve destek sunmalıdırlar. Bağımlılıktan bahsedildiğinde öfke ile karşılaşabilirler, ancak burada sakin kalmak ve tedavi sürecine destek olmak çok önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Bağımlılık sürecinde ailelerin de destekleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Tedavi sürecinde kişinin eski alışkanlıklarını geri kazanabilmesi önemlidir. Bağımlılıkla birlikte kişiler haz almak için yalnızca kumara yöneliyor ve sosyal yaşamdan uzaklaşıyor. İlaç ve psikoterapi destekli tedavi, kişinin günlük işlevselliğini kazanmasında etkili oluyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanal Kumar Bağımlılığı Gençlerde Yaygınlaşıyor - Son Dakika

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