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Sanal ofisler yeni girişimlerin önünü açıyor - Son Dakika

Sanal ofisler yeni girişimlerin önünü açıyor

20.12.2021 12:41
Sanal ofisler yeni girişimlerin önünü açıyor

Türkiye'de son yıllarda etkisi hızla büyüyen startup ve girişim dünyasına her geçen gün yeni şirketler ekleniyor.

Türkiye'de son yıllarda etkisi hızla büyüyen startup ve girişim dünyasına her geçen gün yeni şirketler ekleniyor. Girişimlerin şirketleşme aşamalarındaki yasal adres sorununu çözen Sanal Ofis kavramı girişimcilerin ilk tercihlerinden biri oluyor. Dijital dünyadaki gelişmelerle birlikte yükselen girişimcilik süreçlerine çözüm sağlayan girişimlerin ön plana çıktığını söyleyen eOfis'in Kurumsal İletişim Direktörü Melis Ataç bu sistemin detaylarını anlattı.

Dijitalleşme ve gelişen teknoloji beraberinde yeni çalışma modellerini getirdi. Pandemi etkisiyle artık şirketler, çalışan ve ihtiyaç odaklı ofis sistemlerine geçiş sağlıyor. Bu yeni ofis sistemlerinin başında ise fiziksel kullanıma ihtiyaç duyulmayan sanal ofisler geliyor. Özellikle yeni kurulan şirketlerin yasal adres zorunluluğundaki tercihi Sanal Ofis oluyor. Girişimcilere yasal adres sağlamanın yanı sıra çağrı hizmeti ve kargo takibi gibi imkanlar sunan sanal ofisler bu anlamda yeni girişimcilere önemli bir çözüm sağlıyor. Fiziksel ofise göre çok daha az maliyetle çözüm üreten bu model ülkemizde de son yıllarda oldukça fazla kullanılıyor.

Girişimcilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan ofis kirasını ortadan kaldıran bu sistem mali anlamda önemli bir katkı sağlıyor. Merkezi lokasyonlardaki bilinen plaza ve çalışma alanlarında yasal adres olarak yer alma imkanı sağlayan sanal ofis sistemi bu açıdan girişimlerin marka değerini de yükseltiyor. Beraberinde birçok farklı hizmet sunan sanal ofisler ayrıca fiziksel kullanımlar da sunabiliyor.

Son yıllarda önemi artan "Network" kavramını da destekleyen sanal ofisler farklı sektörlerde çalışan girişimleri bir araya getirebiliyor. Yeni açılan 2 lokasyonuyla 46 lokasyonda Sanal Ofis hizmeti sunan eOfis bünyesinde bulunan 10 bin şirket gibi binlerce şirketin yer aldığı ağlar yeni iş imkanları doğuruyor. Bu anlamıyla sanaldan gerçeğe dönüşen bir iş kurgusu da gelişiyor.

"SANAL OFİS KAVRAMI YALNIZCA YASAL ADRES GÖSTERMEK DEĞİL"

Sanal ofis sisteminin Türkiye'deki kullanımına değinen eOfis Kurumsal İletişim Direktörü Melis Ataç, "eOfis olarak sanal ofis sistemini Türkiye'de ilk yaygınlaştıran markayız. Bu sebeple sanal ofis tercihlerinin yıllar içerisindeki gelişimini yakından görme fırsatı bulduk. Özellikle yeni şirket ve girişimcilerin tercih ettiği bir model olması sanal ofislerin trendini hep yüksekte tuttu. Yeni girişimler için kira maliyeti çok büyük bir maliyet. Yıllık gider planlarından bu maliyeti çıkarmak yeni kurulmuş bir şirket için binlerce liralık tasarruf anlamına geliyor. Fiziksel bir alan oluşturmamak sadece kira maliyetini değil fatura ve mutfak giderlerini de ortadan kaldırıyor. Biz eOfis olarak hazır ofis hizmeti sunduğumuz markalarımızda fatura, stopaj ve mutfak giderlerini hizmet bütçelerinin içerisinde tutuyoruz. Fakat sanal ofis tercihinde bulunan şirketler bu süreçleri düşünmek zorunda kalmıyor. Sanal ofis tercihinde bulunan şirketler mekandan bağımsız olarak özgür bir çalışma alanı oluşturabiliyor. Yalnızca yasal adres gösterilmesi sanal ofis kavramı için yeterli değil. Sanal ofis hizmeti sağlayan kuruluşların beraberinde sekreterya hizmeti, kargo takip hizmeti, network imkanı gibi önemli detayları da girişimcilere sunması gerekiyor. Bu bağlamda şirketlerin sanal ofis hizmeti aldığı kurumlardan maksimum verim alması önem taşıyor. eOfis geçtiğimiz ay itibariyle açtığı 2 yeni lokasyon ile 46 lokasyona ulaştı. Yalnızca tercih edilen yasal adreste değil 46 lokasyonumuzun tamamında müşterilerimize çözüm üretiyoruz. Bu anlamda sanal ofis tercihinde bulunacak girişimlerin bunları göz önünde bulundurması önemli bir alan oluşturuyor" dedi.


Sanal ofisler yeni girişimlerin önünü açıyor
Sanal ofisler yeni girişimlerin önünü açıyor

Girişimcilik, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sanal ofisler yeni girişimlerin önünü açıyor - Son Dakika Ekonomi


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