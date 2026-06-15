Sanayi Üretimi Nisan'da Yüzde 6 Arttı - Son Dakika
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Sanayi Üretimi Nisan'da Yüzde 6 Arttı

Sanayi Üretimi Nisan\'da Yüzde 6 Arttı
15.06.2026 15:35
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Bakan Şimşek, sanayi üretiminin nisan ayında yıllık yüzde 6 arttığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 6 arttı. Böylece ocak-nisan dönemindeki yıllık artış yüzde 1,3 gerçekleşti" dedi.

Bakan Şimşek, sanayi üretimi verilerine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış şartlara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 6 arttı. Böylece ocak-nisan dönemindeki yıllık artış yüzde 1,3 gerçekleşti. Bu dönemde sermaye malı üretimi yıllık yüzde 8,2 artarken, orta-yüksek teknolojili ve yüksek teknolojili üretimdeki artış sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 14,6 oldu. Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi Üretimi Nisan'da Yüzde 6 Arttı - Son Dakika

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