Sanayi üretimi yüzde 13,3 arttı - Son Dakika
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Sanayi üretimi yüzde 13,3 arttı

13.04.2022 00:58
Sanayi üretimi yüzde 13,3 arttı

Sanayi üretimi Şubat ayında yıllık yüzde 13,3, aylık yüzde 4,4 arttı.

Sanayi üretimi Şubat ayında yıllık yüzde 13,3, aylık yüzde 4,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 13,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 4,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı. - İSTANBUL

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Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı Perakende satış hacmi yıllık yüzde 6,2 arttı Perakende satış hacmi yıllık yüzde 6,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi üretimi yüzde 13,3 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanayi üretimi yüzde 13,3 arttı - Son Dakika
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