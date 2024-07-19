Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Küresel yazılım sorununa yerli ve milli ürünlerle çözüm - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Küresel yazılım sorununa yerli ve milli ürünlerle çözüm

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünya çapında bankacılıktan hava yollarına kadar pek çok sektörde sorunlara yol açan küresel yazılım sorunuyla ilgili açıklama yaptı. Kacır, sorunun teknolojideki küresel tekelleşme eğiliminden kaynaklandığını belirterek, çözümün daha fazla yerli ve milli ürün kullanımı, açık kaynak teknolojilerin artırılması ve tam bağımsızlık hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi olduğunu vurguladı.

19.07.2024 17:17
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün dünya çapında bankacılıktan hava yollarına pek çok sektörde sorunlar yaşanmasına yol açan küresel yazılım sorunuyla ilgili "Sorun, teknolojide yaşanan küresel tekelleşme eğilimi. Çözüm, daha fazla yerli ve milli ürün, daha fazla açık kaynak kullanımı, teknolojide tam bağımsızlık hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Küresel yazılım sorunu nedeniyle bugün bankacılıktan hava yollarına kadar pek çok sektörde sorunlar oluştuğunu anımsatan Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Bir teknoloji firmasının sunduğu hizmetlerde yaşanan problem, zincirleme bir etkiyle çok sayıda ülkede milyonlarca insanı etkiledi. Sorun, teknolojide yaşanan küresel tekelleşme eğilimi. Çözüm, daha fazla yerli ve milli ürün, daha fazla açık kaynak kullanımı, teknolojide tam bağımsızlık hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Küresel yazılım sorununa yerli ve milli ürünlerle çözüm - Son Dakika

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