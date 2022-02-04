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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı)Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı)Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan...

04.02.2022 11:21
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı)Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı)Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan yaklaşık bir ay geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı)Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan yaklaşık bir ay geçti. İstihdamı odağına alan bu programımız, yoğun ilgiyle karşılaştığını şu anda görebiliyoruz. Bugüne kadar firmalarımız 53 bin yeni istihdam için taahhütte bulundu. Biz de bu firmalara 100 bin liralık ödemelerini yapmaya başladık." - ANKARA

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Mustafa Varank, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: '(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı)Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı)Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan... - Son Dakika
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