Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 617 yatırım teşvik belgesi verdi - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 617 yatırım teşvik belgesi verdi

27.03.2022 09:27
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 617 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen ay 617 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen ay 617 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, Şubat 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 617 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar 736 milyon 488 bin 158 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 320 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 4 milyar 484 milyon 278 bin 242 lira olan ve 30 bin 307 kişinin istihdamı öngörülen 697 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 450 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 18 milyar 89 milyon 267 bin 828 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 213 oldu.

Tutarıyla öne çıkan yatırımlar

Şubatta en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 99 milyon 941 bin lira ile Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Muğla'ya taş kömürü madenciliği için yatırım yapacak.

Erdem Soft Tekstil AŞ'nin, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 566 milyon 360 bin liralık yatırımı, yıllık 3 milyon kilogram iplik üretimini kapsıyor.

Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret AŞ de İzmir'deki metal yapı malzemeleri imalatına yönelik 551 milyon 931 bin liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.

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İstihdam, Yatırım, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 617 yatırım teşvik belgesi verdi - Son Dakika


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