2024'ten itibaren geçerli olacak! Otomobillere alkol kilidi zorunluluğu geliyor - Son Dakika
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2024'ten itibaren geçerli olacak! Otomobillere alkol kilidi zorunluluğu geliyor

28.10.2022 14:10

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre 7 Temmuz 2024'ten itibaren Türkiye'deki araçlara alkol kilidi zorunluluğu geliyor.

İmal edilecek araçların yüksek güvenlik ve düşük emisyon seviyesinde olması ve bu sayede vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması ile daha çevreci araçların kullanımının sağlanması amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

BAKANLIK HAZIRLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik, Acil Durum Şeritte Tutma Sistemlerine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığına İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik ile Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Bakanlık tarafından uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan çalışmalarla, otomotiv sanayisinin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik ve düşük emisyon seviyesinde olması ve bu sayede vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması ile daha çevreci araçların kullanımının sağlanması amaçlandı.

7 TEMMUZ 2024'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Araçlarda Acil Durum Şeritte Tutma Sistemi, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı, Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi zorunluluğuna ilişkin mevzuat kapsamında M1 (Otomobil), M2 (Minibüs), M3 (Otobüs), N1 (Hafif ticari), N2 (Kamyonet), N3 (Kamyon) kategorilerine göre yürürlüğe gireceği tarihler, AB ile eş zamanlı olarak yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik üniteler için 7 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

Uygulama tarihleri itibarıyla yeni imal edilecek ilgili kategorideki araçlarda belirtilen sistemler için zorunluluk getirilerek piyasaya arz edilecek araçlarda can ve mal güvenliğinin korunması bakımından geliştirmede bulunuldu.

Ayrıca araçların teknik dokümantasyonunu içeren ve gümrük, satış ve tescil aşamalarında aracın kimlik kartı olarak kullanılan uygunluk belgesi formatları yeni nesil araçlara göre güncellendi.

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