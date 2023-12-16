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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tartı aletlerinin tamir ve muayene ücretini güncelledi - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tartı aletlerinin tamir ve muayene ücretini güncelledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, maksimum kapasitesi 2 bin kilogram üstü otomatik olmayan tartı aletlerinin tamir ayar ve ilk muayene işlemlerinin aynı anda gerçekleştirilmesi durumunda ödenecek ücretin oranını güncelledi. Yönetmelikle, tamir ayar ve muayene işlemlerinin aynı anda yapılması durumunda ödenecek muayene ücreti yüzde 40'tan yüzde 75'e çıkarıldı. Yönetmelik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tartı aletlerinin tamir ve muayene ücretini güncelledi
16.12.2023 - 12:03,
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, maksimum kapasitesi 2 bin kilogram üstü otomatik olmayan tartı aletlerinin tamir ayar ve ilk muayene işlemlerinin aynı anda gerçekleştirilmesi durumunda ödenecek ücretin oranını güncelledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle maksimum kapasitesi 2 bin kilogram üstü otomatik olmayan tartı aletlerinin ve aks kantarlarının tamir ve ayar işleminden sonra yapılacak ilk muayenelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, tamir ayar ve muayene işlemlerinin geçici damga yapılmaksızın aynı anda gerçekleştirilmesi durumunda, kullanıcı tarafından ödenen muayene ücreti yüzde 40'tan yüzde 75'e çıkarıldı.

Yönetmelik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
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