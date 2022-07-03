Üretim kapasitesi çeşitliliğinde lider iller belirlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan Sanayinin Liderleri Programı çerçevesinde illerin üretebildikleri ürünlerin çeşitliliğinin göstergesi olan analizlerin sonucunda İstanbul birinci, İzmir ikinci, Ankara ise üçüncü oldu.

Sanayinin Liderleri Programı'nda veri analizi çalışması devam ediyor. Buna göre TOBB Sanayi Veritabanı'na kayıtlı toplam 3 bin 926 ürün içerisinde illerin üretebildiği ürün sayıları belirlendi. İllerin üretebildikleri ürünlerin çeşitliliğinin göstergesi olan analiz sonucunda 2 bin 621 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İstanbul birinci olurken, 2 bin 300 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İzmir ikinci, bin 954 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Ankara ise üçüncü oldu. Ankara'yı bin 757 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Kocaeli ve bin 598 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Bursa takip etti.

Sanayinin Liderleri Programı ile TOBB'a bağlı odalar tarafından hazırlanan ve TOBB tarafından onaylanan sanayi kapasite raporlarının bir araya gelmesi ile oluşan içerisinde 90 binden fazla üreticinin makine parkı, üretim, hammadde ve iletişim bilgilerinin yer aldığı TOBB Sanayi Veritabanı'na kayıtlı verilerden derlenerek, yaklaşık 4 binden fazla ürün için veri analizleri gerçekleştiriliyor ve buna göre sanayide lider iller belirleniyor. - ANKARA