Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hasadı başlayan patates bu yıl kilogram fiyatı ile üreticilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Sandıklı'da patates hasadı başladı. Tarlalarda makinelerle sökülen patatesler çuvallara doldurularak satışa hazırlanıyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen ürünler başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere Türkiye'nin birçok iline sevk ediliyor.

İlçede 800'ün üzerinde üretici tarafından bu yıl 35 bin dekarın üzerinde alanda patates ekimi gerçekleştirildi. Geçen yıl tarlada kilogramı yaklaşık 5 liradan satılan patatesin bu yıl 20 ila 25 lira arasında alıcı bulması üreticileri memnun etti. Hasadın ilçede yaklaşık 4 ay daha devam etmesi bekleniyor.

Patates üreticisi Necati Aydoğan, hasada başladıklarını belirterek verim ve fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. - AFYONKARAHİSAR