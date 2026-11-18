Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, COP31 kapsamında gerçekleştirilen işbirliklerinin yalnızca bugünün ekonomik kazanımları açısından değil, gelecek nesillere daha güçlü, sürdürülebilir ve rekabetçi bir Türkiye bırakılması bakımından da önemli olduğunu bildirdi.

Cevahiroğlu, yazılı açıklamasında, Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşları ve farklı ülkelerle gerçekleştirdiği anlaşmalar ve stratejik yatırım işbirliklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin uluslararası arenada ortaya koyduğu ekonomik, ticari ve stratejik işbirliklerinden memnuniyet ve gurur duyduklarını vurgulayan Cevahiroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile imzaladığı toplam 5,1 milyar dolarlık 10 finansman anlaşması, ülkemizin uluslararası ekonomik işbirlikleri açısından önemli bir gelişmedir. Bunun yanı sıra Çin ile yaklaşık 15 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımlarını öngören işbirliği, Suudi Arabistan ile enerji alanındaki stratejik anlaşmalar ve Avrupa ile diğer ülkelerle geliştirilen yatırım ortaklıkları Türkiye'nin uluslararası ekonomik ilişkilerine yeni fırsatlar kazandırmaktadır."

Cevahiroğlu, özellikle yenilenebilir enerji, yeşil ekonomi, teknoloji, sanayi, sağlık altyapısı, sürdürülebilir kalkınma ve çevre yatırımları alanlarında atılan bu adımların Türkiye'nin geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"SANKON olarak Türkiye'nin uluslararası ticaret hacminin büyümesini, yabancı sermaye yatırımlarının artmasını, Türk iş dünyasının yeni pazarlara açılmasını ve ülkemizin küresel ekonomik sistemdeki konumunun güçlenmesini destekliyoruz.

COP31 kapsamında gerçekleştirilen bu işbirliklerinin yalnızca bugünün ekonomik kazanımları açısından değil, gelecek nesillere daha güçlü, sürdürülebilir ve rekabetçi bir Türkiye bırakılması bakımından da önemli olduğunu düşünüyoruz. SANKON olarak Türkiye'nin uluslararası yatırım, ticaret, sanayi ve ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"