SANKON\'dan Mali Cumhuriyeti\'ne Ziyaret

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON)?yetkilileri, Mali Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirdi.

SANKON Genel Başkan Yardımcısı Ali Altuntaş'ın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ile Mali Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği, ithalat ve ihracat potansiyeli ile karşılıklı yatırım imkanları ele alındı. Mali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İssa Ousmane Coulibaly, toplantıda yaptığı konuşmada, SANKON heyetine ülkesinin ekonomik gelişimi, yatırım fırsatları ve ticari iş birliği alanlarına ilişkin bilgi verdi.