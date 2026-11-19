SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Arslan, "COP31 kapsamında ortaya konulacak yapıcı girişimleri, uluslararası çevre iş birliklerini ve sürdürülebilir kalkınma projelerini desteklemeye hazır olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir şehirler ve gelecek nesillere bırakılacak sağlıklı bir dünya için uluslararası dayanışmayı büyütmeliyiz" dedi.

SANKON Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Projeleri Federasyonu Genel Başkanı Abdullah Arslan, COP31 Zirvesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İklim değişikliği artık yalnızca çevresel bir sorun değil, ekonomik kalkınmayı, tarımsal üretimi, su kaynaklarını, enerji güvenliğini, halk sağlığını ve gelecek nesillerin yaşam koşullarını doğrudan etkileyen küresel bir meseledir. COP31'in, ülkelerin iklim hedeflerini somut uygulamalara dönüştürdüğü, uluslararası iş birliğinin güçlendirildiği ve çevre yatırımlarının hız kazandığı bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Federasyon olarak özellikle şu konuların COP31 gündeminde öncelikli yer alması gerektiğine inanıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması ve temiz enerjiye geçişin hızlandırılması, ormanların, denizlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve kuraklıkla mücadele, şehirlerde yeşil alanların artırılması ve çevre dostu kentleşme, atık yönetimi, geri dönüşüm ve döngüsel ekonominin geliştirilmesi. İklim değişikliğinden etkilenen ülkeler için finansman ve teknoloji desteğinin güçlendirilmesi, gençlerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün iklim politikalarına katılımının artırılması. Türkiye'nin COP31 sürecindeki ev sahipliği ve uluslararası iş birliği rolünün, ülkemizin çevre ve iklim diplomasisine katkı sağlaması açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu düşünüyoruz. Çevreyi korumak yalnızca devletlerin değil, uluslararası kuruluşların, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) yerel yönetimlerin, iş dünyasının ve her bireyin ortak sorumluluğudur. Federasyon olarak COP31 kapsamında ortaya konulacak yapıcı girişimleri, uluslararası çevre iş birliklerini ve sürdürülebilir kalkınma projelerini desteklemeye hazır olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir şehirler ve gelecek nesillere bırakılacak sağlıklı bir dünya için uluslararası dayanışmayı büyütmeliyiz. COP31 Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasını sağlayan ve ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde federasyon olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili uzman ekiplerimiz tarafından hazırlanan raporu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edeceğiz" ifadelerini kullandı.