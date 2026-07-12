Şanlıurfa'da Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Fahiş Fiyat Denetimi

12.07.2026 11:07
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Ticaret İl Müdürlüğü, 461 işletmeye 3.3 milyon lira ceza keserek fiyat denetimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimi gerçekleştiren Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kusurlu buldukları işletmelere acımıyor. Marketlerde denetim yapan ekipler, raftaki etiket fiyatı ile kasadaki fiyatları karşılaştırdı. Yapılan son denetimlerde herhangi bir kusur bulunmazken yılın ilk yarısında kafe, lokanta, restoran ve pastane gidi işletmelerde yapılan denetimlerde aykırılık tespit edilen 461 işletmeye 3 milyon 361 bin 158 lira idari para cezası kesildi.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi. Denetim yapılan işletmelerde raftaki fiyatlar ile kasadaki fiyatlar karşılaştırıldı. İşletmelerde herhangi bir kusura rastlanılmazken işletme sorumlularına raftaki etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların farklı çıkmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi uyarısında bulunuldu.

Yılın ilk yarısında 461 işletmeye ceza kesildi

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 6 ayında yapılan denetimlerle ilgili verileri paylaştı. Denetimlere aralıksız devam eden müdürlük, tüketicinin korunması amacıyla il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde fiyat etiketi kapsamında 6 bin 639 işletme ve 362 bin 879 ürünün denetlendiği açıklandı. Denetimlerde aykırılık tespit edilen 461 işletmeye, 846 aykırı ürün nedeniyle toplam 3 milyon 361 bin 158 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülkemizde geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızca konu derhal incelemeye alınmış; ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmıştır. Ticaret Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda; ambalajlı su başta olmak üzere ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilerek gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü olarak, 2026 yılının ilk 6 ayında tüketicinin korunması amacıyla ilimiz genelinde gerçekleştirilen denetimlerde fiyat etiketi kapsamında lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri 6 bin 639 işletme ve 362 bin 879 ürün denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 461 işletmeye, 846 aykırı ürün nedeniyle toplam 3 milyon 361 bin 158 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, fahiş fiyat denetimleri kapsamında 368 işlem tesis edilerek, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir. Bununla birlikte, Şanlıurfa Valiliğimizin talimatları doğrultusunda oluşturulan denetim komisyonu tarafından, ilimizin en önemli turizm destinasyonlarından olan Balıklıgöl ve çevresinde faaliyet gösteren oteller, sıra gecesi mekanları, restoranlar, kafeler, hediyelik eşya işletmeleri ile ören yeri çevresindeki ticari işletmelere yönelik kapsamlı denetimler de aralıksız sürdürülmektedir. Gerçekleştirilen denetimlerde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, tüketici hakları ve ilgili mevzuat hükümleri titizlikle incelenmekte; tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır. Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü olarak, işletmelerin haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerinin önüne geçmek, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak, adil rekabet ortamını güçlendirmek ve piyasa düzenini sağlamak amacıyla; Ticaret Bakanlığımızın talimatları ve Şanlıurfa Valiliğimizin koordinasyonunda piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla, etkin ve titiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika

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