Şanlıurfa'da Pamuk Tarlalarına Zararlı Böcek Tehdidi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Pamuk Tarlalarına Zararlı Böcek Tehdidi

Şanlıurfa\'da Pamuk Tarlalarına Zararlı Böcek Tehdidi
07.06.2026 12:14
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Yoğun yağışlar sonrası hasat edilen tarlalardan kaçan böcekler, pamuk ürünlerine zarar veriyor.

Şanlıurfa'da buğday, arpa ve mercimek gibi hububatların hasadı sonrası kaçan böceklerin ebegümecigiller sınıfında yer alan pamuk tarlalarına akın ederek ürünlere zarar verdiği belirtildi.

Bu yıl Şanlıurfa'da yağışların yoğun ve uzun sürmesi beraberinde tarımsal alanda sorunlar da getirdi. Hububatlarda hasat dönemi bir iki hafta geçilirken, pamukta ise yer yer kök çürümesi vakalarına rastlanıyor.

Uzmanlardan kritik uyarı

Yağışların yoğun olması nedeniyle toprağa serpilen tohumlarda çürüme ve yeşermeye başlayan ürünlerde ise kök kararması yaşanabileceğini ifade eden uzmanlar, zararlı sayısında da artış olduğunu belirtti.

Hasat edilen tarlalardan yeşil bitkilere

Bu yıl görülen yoğun ve uzun süreli yağışlar nedeniyle Şanlıurfa'da hububat hasadında gecikme yaşanabileceğini ifade eden uzmanlar, hasatla birlikte sığınacak yer bulmaya çalışan zararlı böceklerin en yakındaki yeşil alanlara akın ettiğini belirtti. Bunun da ürünlerde büyük zararlara neden olabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, doğru ilaçlama yapmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Yoğun yağışların pamuk üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, "Pamukta kararma ve kök çürüklüğü meydana geliyor. Bunların mücadelesinde özellikle sertifikalı tohum kullanılması, toprağın güzel bir şekilde tava hazırlanması ve çapa yapılması gerekmektedir" dedi.

Zararlı böcekler yeşil alanlara akın edecek

Hububat hasadı dönemde zararlı böceklerin sığınacak yeni yeşil alanlara akın edeceğini söyleyen Bilgin, "Tabi ilerleyen süreçte zararlılarla karşılaşılacak. Buğday hasadının gerçekleştiği dönemde buğdayın üzerindeki haşereler yeşil bulduğu hemen yanındaki ürünlere gidecektir. Bu dönemde thrips uygulamalarını aksatmamalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toprağın altında bekleyen tehlike

Pamuktaki zararlı kurtlara da değinen Bilgin, "Geçen sene mısır ekilmiş olan arazilerde eğer mısır kökleri ve sapları toprakla iyi karıştırılmamışsa sağlam, diskaro gibi yöntemlerle karıştırılmamışsa toprağın içerisindeki mısır saplarının içerisine kurt larvaları yerleşiyor ve pamuk çıkışlarında hemen kök, gövde yapısını zedeleyerek, parçalayarak pamuğun kurumasına neden oluyor" dedi.

"Arazilerin acilen çapa yapılması gerekiyor"

Bitki köklerinin nefes alması için çapa yapılması gerektiğini dile getiren Ziraat Mühendisi Mehmet Ali Akkuş ise, "Şu anda pamukta gördüğümüz kök çürüklüğü fazla yağışlardan dolayı köklerin nefes alamamasından kaynaklanan bir hastalık. Arazinin acilen çapa yapılması lazım " şeklinde konuştu.

"Verim alamayacağımız gibi gözüküyor"

Tarlada gördükleri zararlı kurtlardan dolayı bu sene üründen verim alamayacaklarını gördüklerini söyleyen çiftçi Şükrü Polat, "Şu anda nereden baksak 45 dönüme yakın pamuk ektik. Şu anda pamuğun çıkma dönemi ve kurtlardan dolayı pek verim alamayacağımız gözüküyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da Pamuk Tarlalarına Zararlı Böcek Tehdidi - Son Dakika

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