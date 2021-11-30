Şanlıurfa Ticaret Borsası
30.11.2021 14:03
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 32,52 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 32,52 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|10,00
|11,60
|Mısır
|Kg
|2,45
|3,60
|Buğday
|Kg
|3,60
|4,25
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,25
|16,80
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,14
|3,30
|Preseli pamuk
|Kg
|25,50
|32,52
Son Dakika 13:56 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüyle infial yaratan baba Yunus Göç tutuklandı 13:27 MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli 13:07 Mevsimlik işçi Gülistan, bilek güreşinde dünya 5'incisi oldu 12:26 Kendisinden boşanmak isteyen kadını kurşunlayarak felç etmişti! 17 yıl hapiste kalacak! 12:11 Esenyurt'ta çatının altında kalan anne! Çocuğunu korumuş, kendini feda etmiş! 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı 11:34 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var 10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!