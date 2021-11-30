Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 32,52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 10,00 11,60 Mısır Kg 2,45 3,60 Buğday Kg 3,60 4,25 Nohut Kg 5,00 5,00 Kütlü pamuk Kg 8,25 16,80 Yağlık çiğit Kg 2,14 3,30 Preseli pamuk Kg 25,50 32,52

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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