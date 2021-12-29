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Sanofi Türkiye, babalık iznini 14 haftaya çıkarıyor - Son Dakika

Sanofi Türkiye, babalık iznini 14 haftaya çıkarıyor

29.12.2021 10:28
Sanofi Türkiye, babalık iznini 14 haftaya çıkarıyor

Sanofi, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde yeni baba olacak çalışanlarına 14 haftalık ücretli izin hakkı tanıyacak.

Sanofi, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde yeni baba olacak çalışanlarına 14 haftalık ücretli izin hakkı tanıyacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanofi, eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik alanındaki yönetim yaklaşımı kapsamında sektöre öncülük eden yeni nesil insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm Sanofi çalışanları, 14 hafta tam ücretli ebeveyn iznine sahip olacak.

Şirket, Türkiye'de babalar için 3 gün olarak kullanılan yasal izin hakkını geçen yıl 2 haftaya çıkarmıştı. Şimdi ise şirketin tanıdığı babalık izni Sanofi'nin küresel politikası doğrultusunda 14 hafta ücretli izin olarak güncellenecek. Tüm çalışanları kapsayan doğum izni uygulamasıyla yeni babalar, 14 haftalık ücretli izinlerini toplu veya yönetici onayı ile ilk bölümü 8 haftadan az olmamak kaydıyla bölerek 1 yıl içinde kullanabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sanofi Türkiye, Levant ve İran İnsan Kaynakları Direktörü Margaret Howson, iş yerinde cinsiyet eşitliğini destekleyen bir başka uygulamayı daha hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sanofi olarak, çocukların hem anneleri hem de babaları ile sağlıklı bir bağ kurmasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yeni uygulamayla birlikte, çalışanlar çocuklarıyla daha fazla vakit geçirme imkanı bulacak. Sanofi olarak, çalışanların hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarında yanlarında olduğumuzu hissettirmek bizim için mutluluk verici. Çalışan motivasyonu ve bağlılığı açısından olumlu etkilerinin olduğuna inandığımız bu uygulama, cinsiyet eşitliğini desteklemesi bakımından da son derece kıymetli bir adım. Cinsiyet dengesi hedeflerimizi destekleyen yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz."

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Türkiye, Doğum, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanofi Türkiye, babalık iznini 14 haftaya çıkarıyor - Son Dakika Ekonomi


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