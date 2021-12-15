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Sanofi ve GSK, Kovid-19 aşı adayı için aldığı başarılı sonuçlarla Faz 3 çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sanofi ve GSK, Kovid-19 aşı adayı için aldığı başarılı sonuçlarla Faz 3 çalışmalarını sürdürüyor

15.12.2021 18:39
Sanofi ve GSK, Kovid-19 aşı adayı için aldığı başarılı sonuçlarla Faz 3 çalışmalarını sürdürüyor

Sanofi ve GSK, adjuvanlı rekombinant Kovid-19 aşı adaylarının tek bir pekiştirme dozunun (booster) güçlü bağışıklık sonuçları doğurduğunu duyurdu.

Sanofi ve GSK, adjuvanlı rekombinant Kovid-19 aşı adaylarının tek bir pekiştirme dozunun (booster) güçlü bağışıklık sonuçları doğurduğunu duyurdu.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, iki şirket, tüm yaş gruplarına uygulanabilir ve bağışıklığı en üst seviyeye çıkaracak pekiştirme doz üzerinde çalışıyor. Aşının Faz 3 çalışmasının içeriğine son olarak, hızla yayılan yeni Kovid-19 varyantı olan Omicron'a karşı testler de eklendi.

Pekiştirici dozunun (booster) güvenliliğini ve bağışıklık düzeyini araştıran VAT0002 klinik denemesinden elde edilen ön sonuçlara göre, herhangi bir birincil Kovid-19 aşısının pekiştirici dozunun uygulanması sonucunda test edilen tüm yaş grupları için antikor seviyeleri 9 ila 43 kat arttı. Bu sonuçlara göre aday aşı, birincil aşılama için kullanılan tüm farklı aşı teknolojilerine uyumlu olmasının yanı sıra pekiştirici doz ile bağışıklığı güçlendirmeye yönelik en kapsamlı çalışma olma özelliğine de sahip oluyor.

Aşı adayının Faz 3 klinik araştırmalarını inceleyen bağımsız bir organizasyon olan Veri Güvenliği İzleme Kurulu (DSMB), aşı için herhangi bir güvenlik endişesi tespit etmedi ve daha önce hastalık geçirmemiş kişiler üzerinde daha fazla veri toplanması için araştırmanın 2022'nin başına kadar devam etmesini önerdi.

Aşı adayının Faz 3 araştırması çoğu katılımcıyı 2021'in 3'üncü çeyreğinde çalışmalara dahil etti. Delta varyantı nedeniyle küresel olarak Kovid-19 virüsü ile enfekte olan insan sayısında önemli bir artışa denk gelen Faz 3 çalışmasının, 2022'nin ilk çeyreğinde sonuçlanması bekleniyor.

Denemeler halen ABD, Fransa ve İngiltere dahil olmak üzere birçok ülkede eş zamanlı olarak devam ediyor. Yeni Kovid-19 varyantlarının ortaya çıkmasıyla birlikte ek deneme grupları devreye sokuluyor. Aşı adayının yeni varyant Omicron'a karşı çapraz nötralize etme yeteneğini belirlemek için testler başlatılıyor. 2022'nin ilk yarısında bu denemelerden veri alınması bekleniyor.

Sanofi, tüm bu çalışmalara paralel şekilde piyasada Kovid-19 aşıları bulunan 3 ilaç şirketi için yarım milyar doza kadar üreterek küresel halk sağlığı ihtiyaçlarına katkısını sürdürüyor.

Omicron, Aşı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanofi ve GSK, Kovid-19 aşı adayı için aldığı başarılı sonuçlarla Faz 3 çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sanofi ve GSK, Kovid-19 aşı adayı için aldığı başarılı sonuçlarla Faz 3 çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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