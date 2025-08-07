Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Akdeniz meyve sineği tespiti amacıyla araziye feromon tuzaklar yerleştirildiği bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından meyve üretimini tehdit eden Akdeniz meyve sineği tespiti amacıyla arazide uygun bölgelere feromon tuzaklar yerleştirildi.
Yetkililer, Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı erken tespitin büyük önem taşıdığını ifade ettiler. - KÜTAHYA
Son Dakika › Ekonomi › Şaphane'de Akdeniz Meyve Sineği Tespiti İçin Tuzaklar Yerleştirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?