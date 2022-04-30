Şaphane'de yem bitkisi ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri - Son Dakika
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Şaphane'de yem bitkisi ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri

30.04.2022 14:38
Şaphane'de yem bitkisi ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yem bitkisi ekilişi yapılan arazilerde tarla faresi popilasyon kontrolü ile hastalık ve zararlı kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yem bitkisi ekilişi yapılan arazilerde tarla faresi popilasyon kontrolü ile hastalık ve zararlı kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personellerince ilçemiz üreticilerine ait çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapılan arazilerde tarla faresi popülasyon kontrolü ile hastalık - zararlı kontrolleri ile ilgili kontrollerimiz devam etmekte olup, üreticilerimize hastalık -zararlı mücadelesi hakkında bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir" denildi. - KÜTAHYA

Şaphane'de yem bitkisi ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri
Şaphane'de yem bitkisi ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri
Şaphane'de yem bitkisi ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri

YORUMLAR
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Hisarcık, Şaphane, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şaphane'de yem bitkisi ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri - Son Dakika


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