Şaphane Kaymakamı Boztaş, Değirmendere köyü yolundaki bakım çalışmalarını denetledi - Son Dakika
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Şaphane Kaymakamı Boztaş, Değirmendere köyü yolundaki bakım çalışmalarını denetledi

Şaphane Kaymakamı Boztaş, Değirmendere köyü yolundaki bakım çalışmalarını denetledi
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Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, Değirmendere Köyü yolunda sürdürülen bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerin yama yaptığı güzergahta ulaşım güvenliğinin artırılması ve sürücülerin daha güvenli seyahat etmesi hedefleniyor.

Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, Değirmendere Köyü yolunda sürdürülen bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yol güzergahında bozulan ve ulaşım güvenliğini olumsuz etkileyen bölümlerde ekipler tarafından yama çalışması yapıldı. Çalışmaları sahada takip eden Kaymakam Boztaş, yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bakım ve onarım çalışmalarının, köy yolunda ulaşım güvenliğinin artırılması ve sürücülerin daha güvenli seyahat edebilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şaphane Kaymakamı Boztaş, Değirmendere köyü yolundaki bakım çalışmalarını denetledi - Son Dakika

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