Sarar Şirketler Grubu, iddiaları aile içi şahsi uyuşmazlık olarak niteledi - Son Dakika
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Sarar Şirketler Grubu, iddiaları aile içi şahsi uyuşmazlık olarak niteledi

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Sarar Şirketler Grubu, basındaki iddiaların şirketlerin mali yapısıyla ilgisi olmadığını, aile bireyleri arasındaki şahsi uyuşmazlıklardan ibaret olduğunu açıkladı. Grup, mali açıdan güçlü olduğunu ve iflas süreci algısının gerçeğe aykırı olduğunu bildirdi.

Sarar Şirketler Grubundan, basında yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, iddiaların şirketlerin mali yapısıyla ilgisi bulunmadığı ve aile bireyleri arasındaki şahsi uyuşmazlıklardan ibaret olduğu bildirildi.

Sarar Şirketler Grubu'ndan 'Kamuoyu Bilgilendirmesi' başlığı ile yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında, Sarar markası ve şirketlerimiz hakkında kamuoyunda yanlış anlaşılmaya müsait birtakım haberlerin yayımlandığı görülmüştür. Öncelikle belirtmek isteriz ki Sarar Grup şirketleri bahsi geçen sürecin bir parçası değildir. Haberlere konu edilen hususlar, şirketlerimizin mali durumu ile ilgisi bulunmayan, aile bireyleri arasındaki şahsi nitelikteki iddia ve uyuşmazlıklardan ibarettir. Söz konusu iddiaların şirketlerimizin mali yapısı, ödeme gücü veya ticari faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Sarar Grup şirketleri, mali açıdan güçlü ve istikrarlı yapısını korumakta; ticari, operasyonel ve kurumsal faaliyetlerine olağan şekilde ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu nedenle, aile bireyleri arasındaki şahsi hukuki uyuşmazlıkların Sarar markası ve şirketlerimizin mali durumuyla ilişkilendirilmemesi ve özellikle şirketlerimiz hakkında bir iflas süreci bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bir algı oluşturulmaması önem taşımaktadır. Kamuoyunun ve değerli paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunar, gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz" denildi.

Kaynak: İHA
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