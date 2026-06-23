Sarıgöl'de Bilinçli Gübreleme ile Kaliteli Üzüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıgöl'de Bilinçli Gübreleme ile Kaliteli Üzüm

Sarıgöl\'de Bilinçli Gübreleme ile Kaliteli Üzüm
23.06.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl'de üreticiler toprak tahlilleriyle bilinçli gübreleme yaparak kaliteli üzüm elde ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, her yıl düzenli yaptırdıkları toprak tahlilleri sayesinde bağlarında bilinçli gübreleme yaparak daha kaliteli ve standart salkımlar elde ediyor.

Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi'nde üzüm üreticiliği yapan Ahmet Tosun, toprak analizlerinin üretimde büyük önem taşıdığını belirterek, her yıl bağlarının toprak tahlilini yaptırdığını söyledi.

Toprakta eksik olan mineral ve besin elementlerine göre gübreleme yaptığını ifade eden Tosun, "Her yıl bağlarımın toprak tahlilini aksatmadan yaptırıyorum. Toprağın ihtiyacı olan gübreyi bilinçli şekilde vererek kaliteli üzüm elde ediyorum. Bilinçli gübreleme sayesinde salkımlar daha standart ve kaliteli oluşmaya başladı. Bunun faydasını her geçen yıl daha fazla görüyorum." dedi.

Sarıgöl'de son yıllarda üreticilerin toprak tahliline daha fazla önem verdiği, analiz sonuçlarına göre yapılan bilinçli gübrelemenin hem üzüm kalitesini hem de verimi artırdığı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Bilinçli Gübreleme ile Kaliteli Üzüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:53
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper
10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 11:19:43. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de Bilinçli Gübreleme ile Kaliteli Üzüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.