Sarıgöl\'de Bilinçli Gübreleme ile Kaliteli Üzüm

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, her yıl düzenli yaptırdıkları toprak tahlilleri sayesinde bağlarında bilinçli gübreleme yaparak daha kaliteli ve standart salkımlar elde ediyor.

Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi'nde üzüm üreticiliği yapan Ahmet Tosun, toprak analizlerinin üretimde büyük önem taşıdığını belirterek, her yıl bağlarının toprak tahlilini yaptırdığını söyledi.

Toprakta eksik olan mineral ve besin elementlerine göre gübreleme yaptığını ifade eden Tosun, "Her yıl bağlarımın toprak tahlilini aksatmadan yaptırıyorum. Toprağın ihtiyacı olan gübreyi bilinçli şekilde vererek kaliteli üzüm elde ediyorum. Bilinçli gübreleme sayesinde salkımlar daha standart ve kaliteli oluşmaya başladı. Bunun faydasını her geçen yıl daha fazla görüyorum." dedi.

Sarıgöl'de son yıllarda üreticilerin toprak tahliline daha fazla önem verdiği, analiz sonuçlarına göre yapılan bilinçli gübrelemenin hem üzüm kalitesini hem de verimi artırdığı belirtildi. - MANİSA