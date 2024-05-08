Sarıgöl\'de Tarım İşçi Ücretleri Yeniden Belirlendi

Ekonomi

Sarıgöl Ziraat Odasında geniş kapsamlı düzenlenen toplantıda 2024 yılı tarım işçi ücretleri günün şartlarına uygun olarak yeniden belirlendi. Kadın işçi için 600, erkek işçi için 800 TL yevmiye belirlendi.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan Başkanlığında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, Vergi Dairesi Müdürü Ebuzer Şirin, Mal Müdürü Mehmet Akbaba, Jandarma Karakol Komutanı Mehmet Turgut, Sarıgöl Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Horasan ve Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen katılımı ile düzenlenen toplantıda alınan karara göre işçi ücretlerinin kadın işçi için 600, erkek işçi için 800 TL olması kararlaştırıldı. Kurul kararına aykırı hareket edenler hakkında ise idari yaptırım uygulanması karara bağlandı.

Sarıgöl'de kadın işçi yevmiyesi 600 liradan, erkek işçi yevmiyesi de 800 lira olarak belirlenirken, işçi başına dayıbaşıların 40 lira ücret alacağı açıklandı. 8 saat çalışacak işçilerin bunun bir saatini dinlenme için kullanacağı bildirildi. Öte yandan erkek kürek direk dikme işçi ücreti ise günlük 1000 lira olarak belirlendi. - MANİSA