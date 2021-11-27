Sarıgöl'de tarımda sirke kullanımı toplantısı yapıldı

Sarıgöl Üzüm Üreticileri Kooperatifi tarafından çalışmaları başlatılan 'Tarımda sirke kullanımı' konulu bir toplantı düzenlendi.

Sarıgöl Üzüm Üreticileri Kooperatifi tarafından çalışmaları başlatılan 'Tarımda sirke kullanımı' konulu bir toplantı düzenlendi. Sarıgöl Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Tuncay Yılmaz, bir sirke fabrikasının AR-GE yöneticisi Sabrettin Umdu, TARİŞ adına Ziraat Mühendisi Erdem Tektürk katıldı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Sirkenin üretimi ve sirke kullanılan bitkilerin kuraklığa karşı direncinin artması sebebiyle bağlarda sirke kullanımı konusu görüşüldü. Sirkenin toprak ve suyun PH'ının düşürülmesinde faydalı olduğu belirtildi. Toplantıların sürdürüleceği ve eldeki mevcut çalışmaların sonuçlarının değerlendirilerek ilmi raporlarla desteklenmesi konusunda çalışmanın sürdürüleceği belirtildi. Çalışmalara Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünün de katkı sağlayacağı ifade edildi." dedi. Toplantı sonrası katılımcılar birlikte Sarıgöl ve Çevresi Tarımsal Kalkındırma Kooperatifinin serasında incelemelerde bulundu. - MANİSA

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