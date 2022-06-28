Sarıgöl'de üzüm bağları koruma altına alınmaya başladı - Son Dakika
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Sarıgöl'de üzüm bağları koruma altına alınmaya başladı

28.06.2022 12:47
Sarıgöl'de üzüm bağları koruma altına alınmaya başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları doğa olaylarına karşı koruma altına alınmaya başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları doğa olaylarına karşı koruma altına alınmaya başladı.

Sarıgöl'deki üzüm üreticileri 2022 yılı üzümlerini dolu, aşırı sıcaklar, yağmur ve tozdan koruma amaçlı beyaz naylon kanaviçelerle örtme çalışmalarına başladı.

Ekipler kuruldu

Sarıgöl ve çevresindeki mahallerde gençler kendi aralarında ekipler kurarak üzüm bağlarının korunması için kolları sıvayarak çalışmalara başladı. Örtü ekipleri üzüm bağlarını 10-20 kişilik ekiplerle çalışmalarını tamamlıyor. Ekipler iş aldıkları üzüm bağlarının örtme işlemlerini alınan sırayla gerçekleştiriyor. Ekipler günde iki üç üzüm bağının örtüsünü yaparken, sabahın ilk ışıklarıyla örtü çalışmaları başlatılıyor.

Temmuz sonuna kadar devam edecek

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarının koruma amaçlı olarak yapıldığını belirterek, "Sarıgöl ve çevresinde geçtiğimiz ay içerisinde dolu zararı oldu. 15-20 bin dekarlık alanda zarar oldu. İlçemiz genelinde 115 bin dekarlık alanın 85 bin dekarlığında örtü çalışmaları yapılacak. Dolu gören bağlar örtülecek. Örtünün amacı bağlarımızı doğal afetlerden korumaktır. Örtü çalışmaları temmuz sonuna kadar devam edecektir." dedi. Ülgen ayrıca örtü işinde çalışan işçilere ise günlük 200TL, ayrıca dayı başı için de 15 TL ödenmekte olduğunu belirtti.

Üzümler aralık sonuna kadar dalında kalıyor

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, koruma altına alınan üzüm bağlarından aralık ayının sonuna kadar dalında taze üzüm hasadına devam edildiğini de sözlerine ekledi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Ali İhsan Su, Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de üzüm bağları koruma altına alınmaya başladı - Son Dakika

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