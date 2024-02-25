Sarıgöl\'de Üzüm Bağlarında Kışlık Bakımlar Devam Ediyor

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında hummalı çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sarıgöl ve çevresinde ilk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte adeta bahar havasının yaşandığı Sarıgöl Ovasında üzüm üreticileri bağlarda çift sürme, ızgara çekme, toprak altı gübre, hayvan gübresi gibi çalışmalar yapıyor. Sarıgöllü üzüm üretici olan Serhat Akkaya, "Bağların bakımları şimdiden çok iyi yapılmalı ki yazın kaliteli üzüm elde edelim. Sarıgöl Ovasında da herkes üzüm bağında dur durak demeden kışlık çalışmaları tamamlamaya çalışıyor." dedi.

Üzüm bağlarının kışlık bakımlarının önemine dikkat çeken Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Her yıl üzüm bağlarımıza itinayla bakıyoruz. Bağlarda bakım yapılırken iyi tarım uygulamalarına uyulması çok çok önemlidir." diye konuştu.

Ülgen, Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alanda üzüm bağının olduğunu bağların üzüm sezon başında yüzde 80'lik bölümünün örtü altına alındığını sözlerine ekledi. - MANİSA