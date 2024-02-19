Sarıgöl Ziraat Odası, çiftçilerin talebi üzerine arazi yollarını düzeltti - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl Ziraat Odası, çiftçilerin talebi üzerine arazi yollarını düzeltti

Sarıgöl Ziraat Odası, çiftçilerin talebi üzerine arazi yollarını düzeltti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilerden gelen talep üzerine harekete geçen Sarıgöl Ziraat Odası, 17 farklı yolda Alaşehir Belediyesinden temin edilen greyder ile arazi yollarını düzeltti.

19.02.2024 12:54  Güncelleme: 12:58
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilerden gelen talep üzerine harekete geçen Sarıgöl Ziraat Odası, 17 farklı yolda Alaşehir Belediyesinden temin edilen greyder ile arazi yollarını düzeltti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı, Dindarlı Mahallesindeki çiftçilerin talepleri doğrultusunda 17 noktada tarım arazi yollarını greyder ile düzelterek yolların kullanılabilir hale gelmesini sağladı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Sinan Gençeli'nin yapılan çalışmalarla yakından ilgilendiğini ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Dindarlı Mahallemizdeki üreticilerimiz arazi yollarının bozuk ve çamurlu olması nedeniyle bizlerden yolların düzeltilmesini talep etti. Bizde oda olarak Alaşehir Belediyesinden temin ettiğimiz greyder ile 17 noktada yaptığımız çalışmalarla tarım arazisi yollarını işler haline getirdik. Buradan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl Ziraat Odası, çiftçilerin talebi üzerine arazi yollarını düzeltti - Son Dakika

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