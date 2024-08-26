Sarıkamış'ta Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıkamış'ta Hasat Sezonu Başladı

Sarıkamış\'ta Hasat Sezonu Başladı

Sarıkamış'ta bu yıl mahsulün bol olması çiftçileri sevindiriyor. Buğday, arpa ve çavdar gibi temel tarım ürünlerinin rekoltesi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Çiftçiler, bereketli topraklardan elde ettikleri ürünlerle tarımsal üretimin devamlılığını ve kalkınmayı destekliyor.

26.08.2024 16:17
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Sarıkamış'ta, 2024'ün hasat sezonu başladı. Bölgede mahsulün bol olması çiftçilerin yüzlerini güldürüyor.

Bu yıl, özellikle buğday, arpa ve çavdar gibi temel tarım ürünlerinin rekoltesi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

Sarıkamış İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede devam eden hasat döneminde çiftçileri ziyaret ederek, ürünlerden ne kadar verim aldıklarını konuşarak yerinde tespiti yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere kolaylıklar diledi.

Öte yandan Çiftçiler, Sarıkamış'ta özenle yetiştirdikleri ürünleri hasat etmek için sabahın erken saatlerinde tarlalarda iş başı yapıyor. Çiftçiler, hasadını yaptığı ürünleri traktör römorkuna doldurarak köylerine götürüyor.

Sarıkamış'ta bu yıl yüzlerinin güldüğünü ifade eden çiftçiler, "Bu yıl ürünlerimiz gerçekten çok iyi oldu. Yağışların iyi olması, kaliteli toprak, arpa ve buğdaylarımızın sağlıklı ve verimli olmasına katkı sağladı. Emeğimizin karşılığını aldık" diye konuştular.

Sarıkamış'ın bereketli topraklarından elde edilen ürünlerin, hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Çiftçilerin uğraşları ve alın teri, bölgede tarımsal üretimin devamlılığını ve kalkınmayı destekliyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıkamış'ta Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika

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