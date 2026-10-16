Şarj cihazları ve USB kablolarına eko-tasarım düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şarj cihazları ve USB kablolarına eko-tasarım düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı; şarj cihazları ve USB Tip-C kablolarına eko-tasarım şartı getirildi. Teknik zorunluluklar 14 Aralık 2028'de yürürlüğe girecek; ev ve büro cihazlarına ilişkin değişiklik yürürlükte.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, harici güç kaynakları, kablosuz şarj cihazları, taşınabilir batarya şarj aletleri ve USB Tip-C kablolarının çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri belirlendi.

Bakanlığın hazırladığı "Harici Güç Kaynakları, Kablosuz Şarj Cihazları, Kablosuz Şarj Pedleri, Genel Kullanım Amaçlı Taşınabilir Bataryalar İçin Batarya Şarj Cihazları ve USB Tip-C Kabloları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan tebliğle, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan tüketici elektroniği ürünlerinin enerji verimliliğinin artırılması ve eko-tasarım kriterlerine uygun üretilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemeyle, harici güç kaynakları, kablosuz şarj cihazları ve pedleri, tüketici pillerini şarj eden cihazlar ile USB Tip-C kablolarının teknik parametreleri, ürün bilgi gereklilikleri ve ortak şarj cihazı logosu kullanımıyla ilgili standartlar belirlendi. Ürünlerin piyasa denetimi ve uygunluk değerlendirmelerinde uygulanacak doğrulama yöntemleri de tespit edildi.

Kapsam dışı bırakılan ürünler

Kesintisiz güç kaynakları (UPS), acil durum aydınlatmaları ve düşük ışık akısı kontrol donanımları, yalnızca tıbbi cihazlarla kullanılmak üzere tasarlanan harici güç kaynakları, otonom cihaz şarj istasyonları ve yalnızca taşımacılık araçlarında kullanılmak üzere üretilen harici güç kaynakları ise tebliğ kapsamı dışında bırakıldı.

Tebliğin teknik tasarım zorunluluklarını içeren diğer hükümleri 14 Aralık 2028 tarihinde yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Bakanlığın hazırladığı "Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazların hazırda bekleme, kapalı ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarındaki elektrik enerjisi tüketimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirliyor.

Buna göre, binalarda havalandırma cihazları hariç olmak üzere uzaktan kumanda, ağ veya sensörler vasıtasıyla hareket edebilen, dönebilen motorlu pencere, panjur gibi açma ve konfor cihazları ile bu sistemleri yöneten kontrol üniteleri de düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiGüncelEnerjiÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tümer Metin’den Fenerbahçe için olay kehanet Gerçekleşirse kıyamet kopar Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay kehanet! Gerçekleşirse kıyamet kopar
İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik’in kızına uyuşturucu gözaltısı İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in kızına uyuşturucu gözaltısı
Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti
Zabıta baskınında akılalmaz savunma Tarihi geçmiş ürünleri yedi Zabıta baskınında akılalmaz savunma! Tarihi geçmiş ürünleri yedi
Eşref Saral’a silahlı saldırı Eşref Saral'a silahlı saldırı
52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi 52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi
09:26
Mourinho Arda’ya pembe forma giydirdi Futbol gurmeleri mest oldu
Mourinho Arda'ya pembe forma giydirdi! Futbol gurmeleri mest oldu
08:59
Beşiktaş ve Trabzonspor’dan çifte zafer UEFA ülke puanı güncellendi
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi
08:37
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
07:44
ABD’de ilkokula silahlı saldırı En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti
07:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
06:48
ABD’de seçim öncesi gizemli mektuplar FBI devrede
ABD'de seçim öncesi gizemli mektuplar! FBI devrede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 09:40:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Şarj cihazları ve USB kablolarına eko-tasarım düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei