Sarsılmaz, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yeni modelleri sergiledi - Son Dakika
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Sarsılmaz, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yeni modelleri sergiledi

19.05.2022 11:07
Sarsılmaz, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yeni modelleri sergiledi

Sarsılmaz, 4'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda geliştirdiği tabanca ve askeri silah modelleriyle yer aldı.

Sarsılmaz, 4'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda geliştirdiği tabanca ve askeri silah modelleriyle yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, kamu kurumlarından özel sektöre, iletişim sektöründen savunma sanayine kadar pek çok alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmaları, ziyaretçileriyle bir araya getirdi.

18-21 Mayıs'ta gerçekleştirilen fuarda Sarsılmaz tabanca ve askeri silah modelleriyle yerini aldı.

Sarsılmaz, verimliliği hedefleyen, son teknolojiye sahip üretim sistemini ve aynı amaç doğrultusunda geliştirdiği ürünlerini, geleceği garanti altına alacak "Sürdürülebilirlik" uygulamalarının silah sanayinde de sonuç verdiğini ziyaretçilere gösterdi.

Fuarda sektörünün tek temsilcisi olarak büyük ilgi gören Sarsılmaz, standında; başta Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yetkililer olmak üzere çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Yeni modelleri sergilendi

Şirket, fuarda yeni model tabancalarını ziyaretçilere sundu. Bu modeller arasında SAR 9 tabanca ailesine ait SAR 9 METE, SAR 9 SC, SAR 9C, SAR 9 SP, SAR 9 Gen2 ve serinin küçük boyutlarıyla fark yaratan yeni üyeleri SAR 9 SC ile SAR 9 CX yer aldı.

Ürün yelpazesinde bir askeri birliğin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek modeller bulunduran Sarsılmaz, makineli tabanca, piyade tüfeği, makineli ve ağır makineli tüfek modellerini de sergiledi. Sergilenen ürünler arasında; meskün mahal kullanımı için özgün olarak tasarlanan SAR 109 serisi, Sarsılmaz'ın uzun yıllara dayanan deneyimiyle ürettiği piyade tüfekleri SAR 223 ve SAR 56, üretimini üstlendiği MPT-76, makineli tüfek segmentindeki SAR 762 MT ve ağır makineli tüfek SAR 127 MT yer aldı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarsılmaz, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yeni modelleri sergiledi - Son Dakika


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