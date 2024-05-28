Sayıştay Başkanı: 2023 yılı denetimleri tamamlandı, raporlar kamuoyuyla paylaşılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Sayıştay Başkanı: 2023 yılı denetimleri tamamlandı, raporlar kamuoyuyla paylaşılacak

Sayıştay Başkanı: 2023 yılı denetimleri tamamlandı, raporlar kamuoyuyla paylaşılacak

Sayıştay Başkanı Metin Yener, 2023 yılı denetimlerini tamamladıklarını ve ilgili raporların süreçler tekemmül ettikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Yener, yeni Anayasa çalışmalarında devletin irfanı ile devletin aklı ve hafızasının güçlü bir temel olacağını ifade etti. Ayrıca, teknolojinin kamu yönetimindeki önemine değinerek, bilişim sistemlerinin denetimini ve yapay zeka kullanımını vurguladı.

28.05.2024 16:24
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Sayıştay Başkanı Metin Yener, 2023 yılı denetimlerini tamamladıklarını ve ilgili raporların süreçler tekemmül ettikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Sayıştayın 162. kuruluş yıl dönümü kutlama programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkanlığın Konferans Salonu'nda yapıldı.

Yener, buradaki konuşmasında, Danıştay ve Sayıştay gibi anayasal kurumların kanunuesasiden önce kurulmasının, ülkenin anayasacılığının kurumsal altyapısını gösterdiğini belirterek, kanunuesasiden beri tüm anayasaların olağanüstü dönemlerde ve olağanüstü şartlarda hazırlandığını söyledi.

Geçmişten farklı olarak toplumsal, ekonomik ve demokratik gelişme sürecinin doğal sonucunda gündeme gelen yeni Anayasa tasavvurunun, anlamlı, şık ve heyecan verici olduğunu dile getiren Yener, "Yeni Anayasa çalışmalarında en büyük gücümüz, devlet kurma becerisine sahip milletimizin irfanı ile devletimizin aklı ve hafızasıdır. Güçlü temennimiz, yeni Anayasa'nın ikinci yüzyılına giren ülkemizin toplumsal, ekonomik ve siyasal ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Sayıştay olarak yeni Anayasa çalışmalarında yüce Meclisimizin takdir edeceği katkıyı vermeye hazırız." dedi.

Yener, ikinci yüzyılın demokrasi, istikrar, refah ve kalkınma yüzyılı olabilmesi için tüm kurumlara önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Denetim olmaksızın devletin nerede olduğu, nelerin yapıldığı, nelerin başarıldığı tam olarak bilinemez. Bunlar bilinmediğinde, geleceği tasarlamak da zorlaşır. Bu noktada, yönetimin denetim aracılığıyla geliştirilmesi daha önemli ve kıymeti hale gelir. Bürokrasinin rutini yürütme anlayışıyla göremediği kör noktalar, kurum ve meslek asabiyesinin perdelediği sorunlar, yetki çatışması ve kural boşluklarının ürettiği çözümsüzlükler dış denetimin sistemli, yöntemli, tarafsız ve soğukkanlı analiziyle ortaya çıkar."

"Büyük veriyi kullanan sürekli denetim anlayışına geçiş hızlanacak"

Geçmişte sorunlara sadece hukuki düzenleme ve idari tasarruflarla çözüm aranırken artık teknolojinin de gündeme geldiğini söyleyen Yener, şunları kaydetti:

"Kamu yönetiminde ve kamu hizmet sunumunda teknoloji kullanımı giderek artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu süreç, kamu yönetimini salt hukuki ve idari bir konseptten teknoloji ağırlıklı bir konsepte taşımaktadır. Elektronik devlet ve mobil devlet bu sürecin ürünleridir. Teknoloji, kural ve süreçlerin standart uygulanmasını sağlarken rekabet ve fırsat eşitliği gibi alanlarda vatandaş memnuniyetini de artırmaktadır. Kamuda bilişim sistemlerinin artan kullanımı, insan kaynaklı hataları azaltırken bilişim sistemlerinden kaynaklı hatalar yeni bir risk alanı olarak karşımıza çıkar. Bilişim teknolojilerinin kurallı, etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığının denetimini bu nedenle önemsiyoruz. Bilişim Sistemleri Denetim Rehberi'miz geçtiğimiz nisanda uluslararası standartlara tam uyumlu olarak güncellenmiştir. Teknoloji ilerledikçe geleneksel denetim yöntemlerinden bilişim destekli büyük veriyi kullanan sürekli denetim anlayışına geçişin hızlanacağını öngörmekteyiz."

Yener, denetimde yapay zeka kullanımına yönelik çalışmaların da devam ettiğini dile getirerek, "2023 yılı denetimleri tamamlandı. Raporlar, süreçler tekemmül ettikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sayıştay Başkanı: 2023 yılı denetimleri tamamlandı, raporlar kamuoyuyla paylaşılacak - Son Dakika

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