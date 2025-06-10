Sberbank'ın Net Karı Yüzde 8,7 Artış Gösterdi

Sberbank'ın net karı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 682,9 milyar rubleye (yaklaşık 8,7 milyar dolar) çıktı.

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın öz sermaye getiri oranının Ocak-Mayıs döneminde yüzde 22 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Söz konusu dönemde, bankanın net karının yıllık bazda yüzde 8,7 artarak 682,9 milyar rubleye çıktığının belirtildiği açıklamada, kurumsal kredi portföyünün de yüzde 1,5 büyüyerek 27,4 trilyon rubleye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, faiz gelirlerinin yıllık bazda yüzde 14,3 artarak 1,2 trilyon rubleye çıktığı, bireysel kredi portföyünün de yüzde 1 büyüyerek 17,6 trilyon rubleye ulaştığı bildirildi.

Sberbank, geçen yıl 1,56 trilyon ruble ile rekor seviyede kar elde etmişti.