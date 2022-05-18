Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Londra Borsasından çıkmayı planladığını duyurdu.
Sberbank, yaptığı yazılı açıklamada, mevduat makbuzlarının dolaşımını durdurma niyetini Londra Borsasına ilettiğini bildirildi.
Açıklamada, bankaya ait mevduat makbuzlarının, Sberbank'a ait hisselerle 30 gün içerisinde 1'e 4 oranında değiştirilebileceği belirtildi.
Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Sberbank dahil çok sayıda Rus bankasını yaptırım listesine almıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Sberbank, Londra Borsasından çıkmayı planlıyor - Son Dakika