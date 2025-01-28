Scott Bessent Hazine Bakanı Oldu

Ekonomi

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent, Senatodan onay alarak Hazine Bakanı oldu.

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada Bessent, 29 "hayır"a karşı 68 "evet" oyu aldı.

Böylelikle ABD Başkanı Trump'ın bu görev için aday gösterdiği Bessent, ABD'nin 79'uncu Hazine Bakanı oldu.

Trump'ın Hazine Bakanlığına yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Bessent'i aday göstermesi, ülke ekonomisi ve piyasalar için olumlu yorumlanmıştı.

ABD Senatosunun Finans Komitesi'nde düzenlenen onay oturumunda konuşan Bessent, Trump'ın tüm Amerikalılar için daha fazla iş, zenginlik ve refah yaratacak "yeni bir ekonomik altın çağı" başlatmak için nesiller boyu sürecek bir fırsata sahip olduğuna inandığını söylemişti.

Bessent, "Stratejik rakipler karşısında savunmasız olan tedarik zincirlerini güvence altına almalıyız ve ulusal güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamak için hükümetin tüm birimlerini kapsayan bir yaklaşımın parçası olarak yaptırımları dikkatle uygulamalıyız. En önemlisi, ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olarak kalmasını sağlamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Büyüme yanlısı düzenleyici politikalar uygulayıp vergileri azaltarak ve enerji üretimini serbest bırakarak ABD ekonomisini harekete geçireceklerini belirten Bessent, bu yıl süresi dolacak vergi indirimlerinin uzatılmasının "en önemli ekonomik mesele" olduğunu kaydetmişti.

Bessent, Trump'ın politikalarının ücretleri artıracağını, enflasyonu düşüreceğini vurgulamış, Rusya'ya yönelik yaptırımları da artırma sinyali vermişti.

ABD Senatosunun Finans Komitesi, 11 "hayır"a karşı 16 "evet" ile Bessent'ın Hazine Bakanlığı adaylığını kabul etmiş, onay oylaması için Senato'ya göndermişti.