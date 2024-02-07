Securitas Türkiye: Hırsızlık Bildirimleri Azalacak

Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, geçen yıl bünyelerindeki güvenlik görevlilerinin yaptığı 800 bin bildirimin yüzde 51,08'inin hırsızlıkla ilgili olduğunu belirterek, "Son üç yılın verileriyle yapılan risk analizleri doğrultusunda, önümüzdeki üç ayda hırsızlık riskinin yüzde 15 azalacağı öngörülüyor." dedi.
Kösereisoğlu, firmanın hazırladığı "2023 Güvenlik Riskleri Değerlendirme Raporu"nu AA muhabirine değerlendirdi.
Tüm görevler, risk ve olay bildirimlerinin, güvenlik görevlilerinin kullandıkları akıllı telefonlar aracılığıyla, yazılımı Securitas Türkiye'ye ait olan "SMART" üzerinden raporlandığını ifade eden Kösereisoğlu, söz konusu raporların müşterilerin erişimine de açık olduğunu söyledi.
Bildirimlerde hırsızlık ilk sırada
Raporlardan elde edilen verileri anlamlı hale getirmenin önemine dikkati çeken Kösereisoğlu, "Hem globalde hem de Türkiye'de veri analizi üzerine çalışan ekipler mevcut. Ülke, segment, zaman ve olay bazlı kırılımlar yapılabiliyor. Bu raporlarla tespit edilen riskler değerlendirilerek öngörülebilir güvenlik üzerinde çalışılıyor." diye konuştu.
Kösereisoğlu, bünyelerindeki güvenlik görevlilerinin geçen yıl SMART üzerinden yaklaşık 800 bin bildirimde bulunduklarını bildirerek, şu bilgileri paylaştı:
"Bu bildirimlerden yola çıkarak risk analizi yapan Securitas Türkiye, geçen yıl en büyük riskin yüzde 51,08 ile hırsızlık olduğunu tespit etti. Hırsızlığı yüzde 10,42 ile yangın, yüzde 9,76 ile tıbbi acil durum takip ediyor. Riskleri sektörlere göre değerlendirdiğimizde ise geçen yıl, tüm sektörlerin en çok karşı karşıya olduğu riskin hırsızlık olduğu ortaya çıktı. Bu risk, en yüksek oranda perakende sektöründe ve endüstri/üretim segmentinde bulunuyor."
"Konut sektöründe en fazla hırsızlık ihbarı yaz aylarında alınıyor"
Perakende sektörü özelinde, hırsızlık riskine en çok AVM'lerdeki ürün hırsızlıklarında rastlandığını anlatan Kösereisoğlu, kamera arızası veya eksikliğinin, açıkta güvenlik tedbiri alınmadan bırakılan malzemelerin, fens sistemlerindeki açıklıkların bu kategorideki zafiyetler olarak görüldüğünü dile getirdi.
Kösereisoğlu, hırsızlık riskinin, segmentlere ve dönemlere göre de farklılıklar gösterdiğine işaret ederek, "Konut sektöründe en fazla hırsızlık ihbarı yaz aylarında ve tatillerde, turizm sektöründe yaz aylarında, perakende sektöründe kış aylarında gerçekleşmektedir." ifadesini kullandı.
Trakya, tesis bazında hırsızlık riskinde ilk sırada
Tesis bazında en fazla hırsızlık riski açısından Trakya'nın birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Kösereisoğlu, Güney ve Doğu Marmara bölgelerinin Trakya'yı takip ettiğini bildirdi.
Kösereisoğlu, "Son üç yılın verileriyle yapılan risk analizleri doğrultusunda, önümüzdeki üç ayda hırsızlık riskinin yüzde 15 azalacağı öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.
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