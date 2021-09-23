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Sedat Kılınç'a "Yılın İş Adamı" ödülü - Son Dakika

Sedat Kılınç'a "Yılın İş Adamı" ödülü

23.09.2021 13:06
Sedat Kılınç'a

Ekonomi ve siyaset alanında faaliyet gösteren By Protocol Dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda 'Yılın İş Adamı Ödülü'ne layık görülen Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, başarılarını çalışma arkadaşlarına borçlu olduklarını söyleyerek, "İş dünyasının her alanda...

Ekonomi ve siyaset alanında faaliyet gösteren By Protocol Dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda 'Yılın İş Adamı Ödülü'ne layık görülen Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, başarılarını çalışma arkadaşlarına borçlu olduklarını söyleyerek, "İş dünyasının her alanda şehrin ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekiyor" dedi.

Bu tür ödüllerin hem çalışanları hem de iş insanlarını olumlu yönde motive ettiğini söyleyen Sedat Kılınç, "By Protocol Dergisi'nin 2. kez düzenlediği Avrupa Ödülleri'nde 'Yılın İş İnsanı Ödülü'nü aldık. Tabi bu tür ödülleri öncelikle şehrimize kazandırmak bizim için önemli ve bu ödüller motivasyon kaynağı oluyor. Bizi motive ediyor. İş insanlarına ve ya diğer sanat dünyasının, siyaset dünyasının temsilcilerine de yaptıkları işin aslında bu ödüllerle desteklenmesi ve belki bir teşekkür anlamında verilmesi motive ediyor. Öncelikle bu organizasyonu yapan By Protocol Dergisi'ne ve bizi bu ödüle layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca güzel bir organizasyon oldu. Güzel bir sunum oldu ve ödül de Ahmet Selçuk İlkan tarafından teslim edildi. Bunların hepsi bizi motive edici oldu. Ülkemizin önemli bir şairi olan Ahmet Selçuk İlkan tarafından ödül verilmesi ve ülkemizin ekonomi ve siyaset alanında önemli isimlerinin jüri üyeleri olarak böyle bir ödülü bize layık görmesi bizi ayrıca da gururlandırdı" dedi.

Sedat Kılınç, iş dünyası olarak pandemi döneminde fedakarlıklar yapıldığı ve bu fedakarlıkların da devam edeceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"İş dünyasının birçok temsilcisi var. Biz bu ödülü alırken aslında iş dünyası adına alıyoruz. Ülkemiz için bu zor günlerde özellikle son 2 yıldır dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınının iş dünyasına çok büyük zararları oldu. Salgından sonra birçok ülkede iş hayatı durdu ve çok ciddi anlamda işten çıkarmalar oldu. Ülkemizde de işten çıkarmalar hem siyasi hamleler hem de devletimizin bazı tedbirleri ile önlenmiş olsa da aslında iş dünyasının da büyük fedakarlığı vardı burada. İş dünyasının temsilcileri bu süreçte beraber çalıştıkları çalışma arkadaşlarını terk etmediler. Pandemi sürecinde iş dünyasında birçok yönetici ve şirket ortakları bu süreçte bir fedakarlık yaparak, süreci hep beraber atlatmaya çalıştılar. Zor bir süreç oldu hem ülkemiz hem de dünya için ama bu süreçte biz de ekibimizle birlikte beraber atlattık. İyi günde ve zor günde hep beraber mücadeleye devam ettik. Tabi ki iyi ve kötü günlerimiz olacak ama bu günlerde biz çalışma arkadaşlarımızı bir ekip görüyoruz ve bugün bu ödülü almamızda en büyük destek aslında arkadaşlarımızın bu başarılı çalışmaları ve gösterdikleri performans olduğunu düşünüyorum. O yüzden iş dünyası bugüne kadar nasıl fedakarlık ettiyse bugünden sonra da aynı fedakarlığı yaparak istihdama katkı sağlamasını, daha çok üretmesini, ülke ekonomisine katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Bunların yanında da sosyal sorumluluk projelerini de unutmamak gerekiyor. Bu noktada da bugüne kadar Sedat Kılınç İnşaat olarak elimizden geleni yaptık şehrimiz için. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İş insanlarının görevi sadece üretmek değil, aslında ihtiyaç duyulan her alanda bu mücadeleyi hayata yansıtmak olduğunu düşünüyorum. Tekrar bu ödülü bana layık gören jüri üyelerine ve bu organizasyonu yapan By Protocol Dergisi'ne çok teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Sedat Kılınç'a Yılın İş Adamı ödülü

Sedat Kılınç, İş Adamı, Siyaset, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sedat Kılınç'a 'Yılın İş Adamı' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sedat Kılınç'a "Yılın İş Adamı" ödülü - Son Dakika
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