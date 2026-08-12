SEDDK'dan Emeklilik ve Sigorta Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SEDDK'dan Emeklilik ve Sigorta Düzenlemesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEDDK, katılım sigortacılığı ve bireysel emeklilikte standartlaşma ve şeffaflık sağlamak için yeni düzenleme yaptı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan düzenlemeyle katılım sigortacılığı ve bireysel emeklilik alanındaki danışma komitelerinin karar alma ve kayıt süreçlerinde standartlaşma sağlanırken, katılım uyum birimi ve sorumlusunun görevleri de netleştirildi.

SEDDK tarafından yayımlanan genelge değişikliğiyle, katılım uyum birimi ve katılım uyum sorumlusunun danışma komitesi süreçlerindeki görevleri netleştirilirken, komite gündemlerinin hazırlanması, kararların gerekçeli ve izlenebilir şekilde kayıt altına alınması ve uygulanmasının düzenli olarak takip edilmesi öngörülüyor.

Katılım sigortacılığı ve bireysel emeklilik alanında oluşturulan "Danışma Komitesi Karar Tutanağı Asgari İçerik Şablonu" ile kararların kayıt ve dokümantasyonunda ortak bir standart tesis edildi. Şablon "toplantı ve katılımcı bilgileri, görüşülen konu, karar, kararın gerekçesi, karar alma usulü ve varsa muhalefet şerhi" gibi temel unsurları kapsıyor.

Diğer yandan yönetim kurulunun uygun görmesi halinde danışma komitesi kararlarının kamuoyu ve personel ile paylaşılması kararı alındı.

Düzenlemeyle katılım finans esaslarına uyumun güçlendirilmesi, katılım sigortacılığı ve bireysel emekliliğe ilişkin farkındalığın artırılması, şeffaflığın ve bilgiye erişimin kolaylaştırılmasıyla sektöre duyulan güvenin desteklenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca karar alma süreçlerinde uygulama birliğinin sağlanması, danışma komitesi kararlarının SEDDK'ye iletilmesiyle sektördeki uygulama, sorun ve ihtiyaçların yakından izlenmesi ve elde edilen bulguların gelecekteki mevzuat ve politika çalışmalarına kaynak oluşturması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SEDDK'dan Emeklilik ve Sigorta Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı
Yıllarca “Avatar“ diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü Yıllarca "Avatar" diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan’da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı

15:42
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
15:22
Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
15:15
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis’te
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
14:44
İkisine de acımadı İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
14:43
Abdullah Avcı’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
14:29
Bayrağa çirkin saldırı Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 18:20:33. #7.13#
SON DAKİKA: SEDDK'dan Emeklilik ve Sigorta Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.