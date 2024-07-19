SEDDK: Gri Sigorta'nın mevcut portföyü Güvence Hesabı aracılığıyla yönetiliyor

Ekonomi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yönetim kurulunun değişmesinin şirketin herhangi bir sigortacılık faaliyetinde bulunabileceği anlamına gelmediğini ve Gri Sigorta'nın mevcut portföyünün yönetiminin Güvence Hesabı aracılığıyla devam ettiğini bildirdi.

SEDDK'den yapılan duyuruda, bugün bazı basın yayın mecralarında Gri Sigorta AŞ'ye ilişkin yayınlanan haberlere dair kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.

Sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla 27 Kasım 2023'ten bu yana Gri Sigorta AŞ'ye SEDDK tarafından bazı tedbirlerin uygulandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda şirketin; sigorta poliçesi düzenleme ve uzatma yetkisi kaldırılmış, sigorta portföyünün idaresi Güvence Hesabı'na bırakılmış, tüm varlıklarına bloke konulmuş, yönetim kurulu üyelerinin tümü görevden alınmıştır. Tedbir kararlarımızın tamamının yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan idari davada, davanın esasına ilişkin nihai karar henüz verilmemiş olup yargılama süreci devam etmektedir. "

"Şirketin sigortacılık faaliyetlerinin durdurulması kararı devam ediyor"

Açıklamada, mahkeme tarafından verilen ara kararla, SEDDK'nin uyguladığı "şirket yönetim kurulunun görevden alınmasına dair" tedbirin yürütmesinin durdurulduğu, itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

"Şirketin sigortacılık faaliyetlerinin durdurulmasına, sigortacılık portföyünün idaresinin Güvence Hesabı'na bırakılmasına ve malvarlığı blokajına ilişkin diğer tüm tedbirlerin uygulanmaya devam ettiği" kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Şirket yönetim kurulunun değişmesi şirketin herhangi bir sigortacılık faaliyetinde bulunabileceği anlamına gelmediğinden mevcut portföyün yönetimi Güvence Hesabı aracılığıyla devam etmektedir. Ayrıca, şirket nezdinde yürütülen denetim faaliyetlerimiz kapsamındaki tespitlere dair gerekli bildirimler bir süre önce ilgili adli ve idari mercilere intikal ettirilmiş olup konuya dair süreç titizlikle takip edilmektedir."