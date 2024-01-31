Şehnaz Dereli, Samsun İş Kadınları Derneği\'nin yeni başkanı seçildi

Ekonomi

Samsun İş Kadınları Derneği(SAMİKAD) Genel Kurulu'nda Şehnaz Dereli başkan seçildi.

Samsun İş Kadınları Derneği Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Genel kurulda derneğin yönetim kurulu başkanı seçilen Şehnaz Dereli yaptığı açıklamada Kurucu Başkan Münevver Uğurlu'ya teşekkür ederek, "Kurucu üyesi olduğum ve yönetim kurulunda görev yaptığım Samsun İş Kadınları Derneği'nin şehrimizde kadın girişimciliğin güçlenmesi ve sayısının artması, kadınların tüm iş alanlarında etkin olarak yer alması için tüm dernek üyelerimizle birlikte etkin bir şekilde sürdürmeye yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Derneğin yönetim kurulunda Sinem Özkurt, Kübra Aslantaş, Münevver Uğurlu, Şafak Özen, Didem Sezer, Esra Altıngüneş, Gizem Yalçın Bütün ve Berfin Çağlı görev alacak. 10 yıldır dernekte kurucu başkan olarak görev yapan Münevver Uğurlu ise derneğin onursal başkanı oldu. - SAMSUN