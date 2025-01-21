Şehzadeler Belediyesi'nden 'Süt Kardeşim' Projesi: Ailelere Geniş Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Şehzadeler Belediyesi'nden 'Süt Kardeşim' Projesi: Ailelere Geniş Destek

Şehzadeler Belediyesi\'nden \'Süt Kardeşim\' Projesi: Ailelere Geniş Destek

Şehzadeler Belediyesi, 12-36 ay arasındaki çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla başlattığı 'Süt Kardeşim' projesine 19 Ocak'ta başlayan başvurular büyük ilgi gördü. Proje kapsamında aileler her ay 4 litre süt desteği alacak.

21.01.2025 10:45  Güncelleme: 10:47
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Şehzadeler Belediyesi'nin, 12-36 ay arasındaki çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Süt kardeşim" projesi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Proje için 19 Ocak tarihinde başlayan başvurular, 24 Ocak Cuma günü son bulacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, hem çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamak hem de aile bütçelerine katkı sunmak için hayata geçirilen "Süt Kardeşim" projesine başvurular, 19 Ocak'ta başladı. İlk gün vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken, aileler İyilik Bank biriminde başvurularını hızlı bir şekilde tamamlıyor. Başvuru sürecinin ilk aşaması 24 Ocak Cuma günü sona erecek.

Her ay 4 litre süt desteği

Projeden faydalanmak isteyen ailelerin, çocuk ve aile kimlik bilgileri ile birlikte ikametgah belgelerini İyilik Bank'a teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru sonrası onaylanan ailelere her ay düzenli olarak 4 litre süt desteği sağlanacak ve Şehzadeler Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere sütleri adreslerine kadar ulaştıracak.

Yeni doğan çocuklar da dahil olacak

Projenin devamlılığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Süt Kardeşim" projesinin yalnızca mevcut çocuklar için değil, ilerleyen dönemlerde dünyaya gelecek minik yavrular için de devam edeceğini belirtti. Başkan Durbay, "Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi ve gelişimi, geleceğimizin güvencesi. Bu projeyle ailelerimize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şehzadeler'in minikleri artık bizim süt kardeşimiz olacak. Projemiz, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam edecek"dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şehzadeler Belediyesi'nden 'Süt Kardeşim' Projesi: Ailelere Geniş Destek - Son Dakika

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